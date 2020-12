Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks

See käeshoitav rõivaauruti sobib ideaalselt õrnadele kangastele ja raskesti triigitavatele kohtadele ning riiete või polstri värskendamiseks – põletusjäljed on välistatud. Tänu kergele ja kompaktsele disainile on seda lihtne millal ja kus iganes kasutada. Lihtsalt aurutage ja ongi valmis! Vaadake kõiki eeliseid