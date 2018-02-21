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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Aur 50 g/min; 180 g auruvoog
SteamGlide Plus tald
Automaatne väljalülitamine
2600 W
Automaatne väljalülitusfunktsioon lülitab seadme automaatselt välja, kui seda ei ole mõne minuti jooksul kasutatud, mis aitab ka energiat säästa.
Teie Philipsi aurutriikraua Double Active Calci süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise katlakivi eemaldamise tablettide ja lihtsalt kasutatava katlakivi eemaldamise funktsiooni abil.
Selle Philipsi triikraua ainulaadne auruotsak ühendab parima triikimistulemuse saamiseks ettepoole suunatud talla selle otsas asuva pikliku auruavaga ligipääsuks kõige väiksematesse ja raskematesse kohtadesse.
Auhinnad
4.4
5-st
15
Auhinnad
87%
soovitab seda toodet
domig
21/02/2018
Polska
dobre żelazko
Bardzo dobre żelazko, długo służyło , bardzo dużo i bardzo dobrze prasowało, jeszcze by prasowało tylko zepsuł się strażak.polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur GC4850/02
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur GC4850/02
milena168
07/03/2016
Polska
ogólnie bdb
Żelasko Philips Azur GC 4850 używam już około dwóch lat muszę szczerz powiedzieć iż jestem z niego zadowolona. Prasowanie wręcz wyśmienite ale tylko z parą ma taki lekki wślizg, natomiast bez pary jest wręcz cieżko cokolwiek wyprasować.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur GC4850/02
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur GC4850/02
Staszek53
04/09/2015
Polska
Kinnitatud ostja
Super - jest łatwy w obsłudze
Żelazko sprawuje się rewelacyjnie. Łatwe w obsłudze i jest wytrzymałe w użyciu (przeżyło bez usterek upadki z deski do pracowania). Posługiwanie się nim to sama przyjemność.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur GC4850/02
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur GC4850/02