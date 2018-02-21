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  • Valmistatud täiuslikkuse saavutamiseks
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Tootmine lõpetatud

TaevasinineAurutriikraud

GC4850/02

4.4
| (15) Auhinnad | 87% soovitab seda toodet

1 auhind

Valmistatud täiuslikkuse saavutamiseks
Philipsi uuel Azur GC4850/02 triikraual on optimaalne disain ja kaal, et selle liigutamine riidel oleks lihtne ka raskesti juurdepääsetavates kohtades. Kui võtta arvesse ka selle suurt aurutamisvõimsust, on teie käsutuses kõik, mida vajate täiuslike tulemuste saavutamiseks.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Suure aurutamisvõimsusega triikraud

Valmistatud täiuslikkuse saavutamiseks

  • Aur 50 g/min; 180 g auruvoog

  • SteamGlide Plus tald

  • Automaatne väljalülitamine

  • 2600 W

Automaatne väljalülitus, et tagada ohutus ja energiasäästlikkus

Automaatne väljalülitus, et tagada ohutus ja energiasäästlikkus

Automaatne väljalülitusfunktsioon lülitab seadme automaatselt välja, kui seda ei ole mõne minuti jooksul kasutatud, mis aitab ka energiat säästa.

Double Active Calc süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise

Double Active Calc süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise

Teie Philipsi aurutriikraua Double Active Calci süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise katlakivi eemaldamise tablettide ja lihtsalt kasutatava katlakivi eemaldamise funktsiooni abil.

Auruotsak võimaldab teil kasutada auru raskesti ligipääsetavates piirkondades

Auruotsak võimaldab teil kasutada auru raskesti ligipääsetavates piirkondades

Selle Philipsi triikraua ainulaadne auruotsak ühendab parima triikimistulemuse saamiseks ettepoole suunatud talla selle otsas asuva pikliku auruavaga ligipääsuks kõige väiksematesse ja raskematesse kohtadesse.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

Auhinnad

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Arvustused

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4.4

5-st

15

Auhinnad

87%

soovitab seda toodet

3

21/02/2018

Polska

Polska

dobre żelazko

Bardzo dobre żelazko, długo służyło , bardzo dużo i bardzo dobrze prasowało, jeszcze by prasowało tylko zepsuł się strażak.polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur GC4850/02

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur GC4850/02

07/03/2016

Polska

Polska

ogólnie bdb

Żelasko Philips Azur GC 4850 używam już około dwóch lat muszę szczerz powiedzieć iż jestem z niego zadowolona. Prasowanie wręcz wyśmienite ale tylko z parą ma taki lekki wślizg, natomiast bez pary jest wręcz cieżko cokolwiek wyprasować.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur GC4850/02

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur GC4850/02

04/09/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Super - jest łatwy w obsłudze

Żelazko sprawuje się rewelacyjnie. Łatwe w obsłudze i jest wytrzymałe w użyciu (przeżyło bez usterek upadki z deski do pracowania). Posługiwanie się nim to sama przyjemność.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur GC4850/02

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur GC4850/02

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