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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Aur 50 g/min; 200 g auruvoog
SteamGlide Plus tald
Automaatne väljalülitamine
2600 W
Selle Philipsi triikraua ainulaadne auruotsak ühendab parima triikimistulemuse saamiseks ettepoole suunatud talla selle otsas asuva pikliku auruavaga ligipääsuks kõige väiksematesse ja raskematesse kohtadesse.
Philipsi aurutriikrauda on lihtne riidel liigutada ning see ulatub ka kõige raskemini ligipääsetavatesse kohtadesse.
Triikraua optimaalne kaal on 1,6 kg, mistõttu on lihtne teda pidevalt alusele või kannale panna.
Auhinnad
4.3
5-st
16
Auhinnad
87%
soovitab seda toodet
olehboss
30/10/2021
Україна
Хороша парова праска
Користуюсь вже надцять років. Потужний, швидко нагрівається, добре прасує. Вибрав через оптимальну площу поверхні з дірками для пару, навіть на носику, що є досить практичним. Є також режим з іонізованим відпарюванням, це рятує у випадках, коли потрібно добряче відпарити м'яту річ і гарно її випрасувати. А ще, ця праска просто створена для забудьків. Поясню чому: якщо ви раптом забули її ввімкнену у розетку, а самі побігли з дому, запізнюючись на роботу, то це нестрашно, адже перебуваючи без руху, на протязі 8-ми хвилин, праска автоматично вимкнеться і вашій оселі не загрожуватиме пожежа. Отже, підсумовуючи все вищенаведене мною, я однозначно рекомендую цей товар!
Positiivsed omadused
все
Negatiivsed omadused
немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4870/02 Steam iron
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4870/02 Steam iron
Anetta
12/04/2019
Україна
Дуже задоволена!!!
Користуюсь праскою вже багато років,прасує ідеально!!! Дуже задоволена результатом прасування, особливо,що подається пара до носика), рекомендую!!!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4870/02 Steam iron
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4870/02 Steam iron
Flue01
16/05/2021
Česká republika
Špičková žehlička
Jedná se o špičkový produkt, který i po několika letech stále funguje tak jak má bez jakýchkoliv problémů. Parametry plně odpovídají tomu, co je napsáno v popisu.
Positiivsed omadused
Rychlé zahřátí na požadovanou teplotu, ergonomické držení
Negatiivsed omadused
nic
See arvustus tehti tootele Azur GC4870/02 Steam iron
See arvustus tehti tootele Azur GC4870/02 Steam iron