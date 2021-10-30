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        Tootmine lõpetatud

        TaevasinineAurutriikraud

        GC4870/02

        4.3
        | (16) Auhinnad | 87% soovitab seda toodet

        1 auhind

        Valmistatud täiuslikkuse saavutamiseks
        Philipsi uuel Azuril on ainulaadne funktsioon Iconic Deepsteam, millega saavutate parimad tulemused tõrksate kangaste, nt puuvilla ja linase puhul. Lisades sellele optimeeritud kaalu ja disaini, on see triikraud lausa loodud täiuslike tulemuste saavutamiseks.
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        Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

        Ionic Deepsteam-funktsiooniga triikraud

        Valmistatud täiuslikkuse saavutamiseks

        • Aur 50 g/min; 200 g auruvoog

        • SteamGlide Plus tald

        • Automaatne väljalülitamine

        • 2600 W

        Auruotsak võimaldab teil kasutada auru raskesti ligipääsetavates piirkondades

        Auruotsak võimaldab teil kasutada auru raskesti ligipääsetavates piirkondades

        Selle Philipsi triikraua ainulaadne auruotsak ühendab parima triikimistulemuse saamiseks ettepoole suunatud talla selle otsas asuva pikliku auruavaga ligipääsuks kõige väiksematesse ja raskematesse kohtadesse.

        Optimaalse disainiga triikrauda on lihtne riidel liigutada

        Optimaalse disainiga triikrauda on lihtne riidel liigutada

        Philipsi aurutriikrauda on lihtne riidel liigutada ning see ulatub ka kõige raskemini ligipääsetavatesse kohtadesse.

        Kerge kaalu tõttu on lihtne triikrauda alusele panna ja sealt võtta

        Kerge kaalu tõttu on lihtne triikrauda alusele panna ja sealt võtta

        Triikraua optimaalne kaal on 1,6 kg, mistõttu on lihtne teda pidevalt alusele või kannale panna.

        Tehnilised andmed

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        Arvustused

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        4.3

        5-st

        16

        Auhinnad

        87%

        soovitab seda toodet

        2

        30/10/2021

        Україна

        Україна

        Хороша парова праска

        Користуюсь вже надцять років. Потужний, швидко нагрівається, добре прасує. Вибрав через оптимальну площу поверхні з дірками для пару, навіть на носику, що є досить практичним. Є також режим з іонізованим відпарюванням, це рятує у випадках, коли потрібно добряче відпарити м'яту річ і гарно її випрасувати. А ще, ця праска просто створена для забудьків. Поясню чому: якщо ви раптом забули її ввімкнену у розетку, а самі побігли з дому, запізнюючись на роботу, то це нестрашно, адже перебуваючи без руху, на протязі 8-ми хвилин, праска автоматично вимкнеться і вашій оселі не загрожуватиме пожежа. Отже, підсумовуючи все вищенаведене мною, я однозначно рекомендую цей товар!

        Positiivsed omadused

        все

        Negatiivsed omadused

        немає

        Jah, soovitan seda toodet

        See arvustus tehti tootele Azur GC4870/02 Steam iron

        Jah, soovitan seda toodet

        See arvustus tehti tootele Azur GC4870/02 Steam iron

        12/04/2019

        Україна

        Україна

        Дуже задоволена!!!

        Користуюсь праскою вже багато років,прасує ідеально!!! Дуже задоволена результатом прасування, особливо,що подається пара до носика), рекомендую!!!

        Jah, soovitan seda toodet

        See arvustus tehti tootele Azur GC4870/02 Steam iron

        Jah, soovitan seda toodet

        See arvustus tehti tootele Azur GC4870/02 Steam iron

        16/05/2021

        Česká republika

        Česká republika

        Špičková žehlička

        Jedná se o špičkový produkt, který i po několika letech stále funguje tak jak má bez jakýchkoliv problémů. Parametry plně odpovídají tomu, co je napsáno v popisu.

        Positiivsed omadused

        Rychlé zahřátí na požadovanou teplotu, ergonomické držení

        Negatiivsed omadused

        nic

        See arvustus tehti tootele Azur GC4870/02 Steam iron

        See arvustus tehti tootele Azur GC4870/02 Steam iron

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        • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
        • Varajane juurdepääs müügile.
        • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.