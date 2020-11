Valmistatud täiuslikkuse saavutamiseks

Philipsi uuel Azuril on ainulaadne funktsioon Iconic Deepsteam, millega saavutate parimad tulemused tõrksate kangaste, nt puuvilla ja linase puhul. Lisades sellele optimeeritud kaalu ja disaini, on see triikraud lausa loodud täiuslike tulemuste saavutamiseks. Vaadake kõiki eeliseid