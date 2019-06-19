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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Aur 50 g/min; 210 g auruvoog
T-ionicGlide tald
Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus
Ohutu kõigile triigitavatele rõivastele
Kõige uuem revolutsioon triikimises, et pakkuda auru ja temperatuuri täiuslikku kombinatsiooni. Ikka selleks, et saaksite triikida kiiresti, saavutaksite tõrksate kortsude triikimisel suurepäraseid tulemusi, seadistamist ei oleks vaja ning saaksite triikrauda ohutult kasutada kõigil triigitavatel kangastel. Temperatuur ja auruvoog on ideaalsed, kuna: 1) Smart Control Processor seadistab õige temperatuuri 2) HeatFlow tehnoloogia tagab auru ja temperatuuri tasakaalu.
100% ohutu kõikide, isegi kõige õrnemate kangaste puhul nagu siid, kašmiir, vill, polüester. Mõned sõltumatud katseinstituudid on kasutanud PerfectCare-süsteemi kõige õrnemate triigitavate rõivaste peal ja kinnitanud suurepäraseid triikimistulemusi.
100% kiire triikimine, sortimine ei ole vajalik. Triikige kõiki rõivaid võimsama auruvoo abil.
Auhinnad
5.0
5-st
8
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Yilia88
19/06/2019
България
Много ефективна ютия
Ютията е страхотна. Поначало я взех специално за новородената ми дъщеря. С цел перфектно изгладени дрехи. Много съм доволна. Заслужава си.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия
Дошков
22/11/2018
България
Изключителна ютия
Много надеждна и практична юрия винаги може да изгладите бързо и е по добра от обикновените с парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия
Анна
02/01/2018
България
Перфектната ютия за всеки
Ютията е изключително удобна - вече не се чудя коя е подходящата температура за материята на дрехата, която гладя. Моята умна ютия го преценява. Глади перфектно и е много добра за домашни цели. Силно препоръчвам!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия
Katsetatud Philipsi aurutriikraudadega võrreldes