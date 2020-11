OptimalTempi tehnoloogia - ideaalne temperatuur

Kõige uuem revolutsioon triikimises, et pakkuda auru ja temperatuuri täiuslikku kombinatsiooni. Ikka selleks, et saaksite triikida kiiresti, saavutaksite tõrksate kortsude triikimisel suurepäraseid tulemusi, seadistamist ei oleks vaja ning saaksite triikrauda ohutult kasutada kõigil triigitavatel kangastel. Temperatuur ja auruvoog on ideaalsed, kuna: 1) Smart Control Processor seadistab õige temperatuuri 2) HeatFlow tehnoloogia tagab auru ja temperatuuri tasakaalu.