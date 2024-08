OptimalTEMP-tehnoloogia: põletusjäljed on välistatud, seadistada pole vaja

Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale garanteerime, et see triikraud ei tekita triigitavale kangale kunagi ühtegi põletusjälge ning saate triikida ohutult ja mis tahes järjekorras kõiki materjale – teksariidest siidini ja linasest kašmiirini. Te ei pea ootama, millal temperatuur soovitud seadistuseni jõuab, ega rõivaid eelnevalt sorteerima. Philipsi OptimalTEMP-tehnoloogiaga aurutriikrauaga on triikimine lihtsam ja kiirem ning neid triikraudasid on katsetanud sõltumatud kangaeksperdid.