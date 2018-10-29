30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
GC6440/02
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Kandlukkumine
ECO
Kahekordista oma triikimiskiirust survestatud auruga. Survestatud aur tungib sügavale kangastesse, muutes Sinu triikimise kiireks ja lihtsaks isegi keeruliste kangaste puhul.
Mida rohkem auru, seda kiirem triikimine. Philipsi triikimissüsteemides kasutatav ainulaadne tehnoloogia tekitab võimsa auru, mis muudab triikimise lihtsamaks, tõhusamaks ja kiiremaks.
Triikraua ergonoomiline disain muudab triikimise mugavamaks, koormades randmeid vähem. Ülespoole kaldus käepide tagab loomuliku asendi, vähendades triikimise ajal koormust. Triikraua disain hoiab ära ka korduvad liigutused, mis tekivad triikraua kannale asetamisel. Triikraud on kerge (1,2 kg), tagades lihtsa ja mugava triikimiskogemuse.
Auhinnad
Arvustused