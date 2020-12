Lukustage oma triikraud kindlalt alusele

Teie triikimissüsteemil on ohutu kandmislukustus. Saate triikraua kindlalt alusele lukustada ja seeläbi selle ohutumaks muuta, et ei oleks ohtu, et inimesed kuuma talda puutuksid. Samuti saate selle abil hõlpsasti aurugeneraatorit kanda.