Ergonoomiline ja kerge 1,2 kg triikraud

Triikraua ergonoomiline disain muudab triikimise mugavamaks, koormades randmeid vähem. Ülespoole kaldus käepide tagab loomuliku asendi, vähendades triikimise ajal koormust. Triikraua disain hoiab ära ka korduvad liigutused, mis tekivad triikraua kannale asetamisel. Triikraud on kerge (1,2 kg), tagades lihtsa ja mugava triikimiskogemuse.