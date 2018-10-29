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GC6450
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Kandmislukustus
METALL
Mida rohkem auru, seda kiirem triikimine. Philipsi triikimissüsteemides kasutatav ainulaadne tehnoloogia tekitab võimsa auru, mis muudab triikimise lihtsamaks, tõhusamaks ja kiiremaks.
Triikraua ergonoomiline disain tagab mugava triikimise, koormamata randmeid. Ülespoole kalduv käepide tagab loomuliku asendi, vähendades koormust triikimise ajal. Triikraua disain hoiab ära korduvad liigutused, mis tekivad triikraua kannale asetamisel. Triikraud on kerge (1,2 kg), tagades lihtsa ja mugava triikimiskogemuse.
Kahekordista oma triikimiskiirust survestatud auruga. Survestatud aur tungib sügavale kangastesse, muutes Sinu triikimise kiireks ja lihtsaks isegi keeruliste kangaste puhul.
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