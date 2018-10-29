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  • Kahekordistab triikimiskiiruse tänu suruaurule
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  • Kahekordistab triikimiskiiruse tänu suruaurule
  • Kahekordistab triikimiskiiruse tänu suruaurule
  • Kahekordistab triikimiskiiruse tänu suruaurule
  • Kahekordistab triikimiskiiruse tänu suruaurule
  • Kahekordistab triikimiskiiruse tänu suruaurule
  • Kahekordistab triikimiskiiruse tänu suruaurule
  • Kahekordistab triikimiskiiruse tänu suruaurule
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  • Kahekordistab triikimiskiiruse tänu suruaurule
  • Kahekordistab triikimiskiiruse tänu suruaurule
  • Kahekordistab triikimiskiiruse tänu suruaurule
  • Kahekordistab triikimiskiiruse tänu suruaurule
  • Kahekordistab triikimiskiiruse tänu suruaurule
  • Kahekordistab triikimiskiiruse tänu suruaurule

Tootmine lõpetatud

6400 seriesSuruauruga triikimise süsteem

GC6450

1 auhind

Kahekordistab triikimiskiiruse tänu suruaurule
Sel on kõik kaasaskantava suurusega triikimissüsteemi mugavused ja lisaks suruauru tõttu kahekordne triikimise kiirus.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Kompaktne, võimas kandmislukustusega triikimissüsteem

Kahekordistab triikimiskiiruse tänu suruaurule

  • Kandmislukustus

  • METALL

Pidev aur kuni 100 g/min

Pidev aur kuni 100 g/min

Mida rohkem auru, seda kiirem triikimine. Philipsi triikimissüsteemides kasutatav ainulaadne tehnoloogia tekitab võimsa auru, mis muudab triikimise lihtsamaks, tõhusamaks ja kiiremaks.

Ergonoomiline ja kerge 1,2 kg triikraud

Ergonoomiline ja kerge 1,2 kg triikraud

Triikraua ergonoomiline disain tagab mugava triikimise, koormamata randmeid. Ülespoole kalduv käepide tagab loomuliku asendi, vähendades koormust triikimise ajal. Triikraua disain hoiab ära korduvad liigutused, mis tekivad triikraua kannale asetamisel. Triikraud on kerge (1,2 kg), tagades lihtsa ja mugava triikimiskogemuse.

Kuni 4-baarise aurujõuga kiireks triikimiseks

Kuni 4-baarise aurujõuga kiireks triikimiseks

Kahekordista oma triikimiskiirust survestatud auruga. Survestatud aur tungib sügavale kangastesse, muutes Sinu triikimise kiireks ja lihtsaks isegi keeruliste kangaste puhul.

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Auhinnad

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.