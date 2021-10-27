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  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*

Tootmine lõpetatud

PerfectCare CompactAurugeneraatoriga triikraud

GC7833/80

4.6
| (81) Auhinnad | 91% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*
Võimas pidev aur kiirendab triikimist ja tänu meie OptimalTEMP-tehnoloogiale ei ole temperatuuri vaja reguleerida. Kompaktne ja kerge seade, mida on lihtne kasutada ja hoiustada.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Meie kõige kompaktsem triikimissüsteem

Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*

  • Pumba rõhk kuni 6 baari

  • Kuni 350 g võimas auruvoog

  • Veepaagi maht 1,5 l

  • Kandmislukk

Võimas aur kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Võimas aur kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Tugev pidev aur töötleb hõlpsasti isegi kõige paksemat kangast. Vaadake, kuidas eriti tugev aur eemaldab kangekaelsed kortsud just siis, kui seda vajate. See lisaaur sobib ideaalselt ka vertikaalseks aurutamiseks, et rõivaesemeid ja kardinaid värskendada.

OptimalTEMP-tehnoloogia, temperatuuri seadistamine ei ole vajalik

OptimalTEMP-tehnoloogia, temperatuuri seadistamine ei ole vajalik

Saate nii siidi kui ka teksariiet ilma temperatuuri reguleerimata triikida. Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale ei ole valimine ega seadistamine vajalik. Seega ei ole enam vaja pesu eelnevalt sorteerida ega triikraua kuumenemist või jahtumist oodata. Olete iga kell valmis mis tahes materjalist riideeset triikima.

Ohutu kõikidele triigitavatele rõivaesemetele – mitte ühtegi põletusjälge

Ohutu kõikidele triigitavatele rõivaesemetele – mitte ühtegi põletusjälge

Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale lubame, et see triikraud ei jäta kunagi triigitavale materjalile põletusjälgi. Võite selle jätta isegi triikimislaual oleva riideeseme peale seisma. Mitte ühtegi põletusjälge ega läiget. Garanteeritud!

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.6

5-st

81

Auhinnad

91%

soovitab seda toodet

27/10/2021

Україна

Україна

Заощаджує час

Швидко випрасовує речі. Постільну білизну можна складати в декілька разів і паром розгладжувати. Користуюсь все 4 роки

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор

08/11/2020

Україна

Україна

Незамінний помічник, зручний у використанні

Цей парогенератор використовує вже більше року. Перед покупкою довго вагалася між звичайною праскою та парогенератором, передивилась багато відео та перечитала безліч відгуків, але ні разу не пожалкувала про свій вибір. Особливо тоді коли з'явилася маленька дитина і необхідно частіше та більше приділяти цьому час. Дуже легкий у використанні, не займає багато місця, можна використовувати як у вертикальному так і в горизонтальному положенні. Не потрібно виставляти температуру, переживати пропалити, можна пропарити іграшки, подушки. Однозначно рекомендую, повністю задоволена!!

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор

28/07/2020

Україна

Україна

Надприємне прасування

Під час прасування справді не потрібно замислюватися над температурою праски та пари. Дуже легка праска, зручно тримати у руці. Комфортно використовувати для прасування/відпарювання речей на вішаках, зокрема, штанів та піджаків. Я задоволена)))

Positiivsed omadused

Комфортне прасування

Negatiivsed omadused

Не існує

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор

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Lahtiütlused

  1. Vastavalt standardile IEC 60311 on ECO-režiim kuni 30% energiasäästlikum kui turborežiim

  2. Võrreldes Philipsi aurutriikrauaga Azur Performer