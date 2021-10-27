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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Pumba rõhk kuni 6 baari
Kuni 350 g võimas auruvoog
Veepaagi maht 1,5 l
Kandmislukk
Tugev pidev aur töötleb hõlpsasti isegi kõige paksemat kangast. Vaadake, kuidas eriti tugev aur eemaldab kangekaelsed kortsud just siis, kui seda vajate. See lisaaur sobib ideaalselt ka vertikaalseks aurutamiseks, et rõivaesemeid ja kardinaid värskendada.
Saate nii siidi kui ka teksariiet ilma temperatuuri reguleerimata triikida. Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale ei ole valimine ega seadistamine vajalik. Seega ei ole enam vaja pesu eelnevalt sorteerida ega triikraua kuumenemist või jahtumist oodata. Olete iga kell valmis mis tahes materjalist riideeset triikima.
Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale lubame, et see triikraud ei jäta kunagi triigitavale materjalile põletusjälgi. Võite selle jätta isegi triikimislaual oleva riideeseme peale seisma. Mitte ühtegi põletusjälge ega läiget. Garanteeritud!
Auhinnad
4.6
5-st
81
Auhinnad
91%
soovitab seda toodet
Malinka91
27/10/2021
Україна
Заощаджує час
Швидко випрасовує речі. Постільну білизну можна складати в декілька разів і паром розгладжувати. Користуюсь все 4 роки
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор
08/11/2020
Україна
Незамінний помічник, зручний у використанні
Цей парогенератор використовує вже більше року. Перед покупкою довго вагалася між звичайною праскою та парогенератором, передивилась багато відео та перечитала безліч відгуків, але ні разу не пожалкувала про свій вибір. Особливо тоді коли з'явилася маленька дитина і необхідно частіше та більше приділяти цьому час. Дуже легкий у використанні, не займає багато місця, можна використовувати як у вертикальному так і в горизонтальному положенні. Не потрібно виставляти температуру, переживати пропалити, можна пропарити іграшки, подушки. Однозначно рекомендую, повністю задоволена!!
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор
Helen001
28/07/2020
Україна
Надприємне прасування
Під час прасування справді не потрібно замислюватися над температурою праски та пари. Дуже легка праска, зручно тримати у руці. Комфортно використовувати для прасування/відпарювання речей на вішаках, зокрема, штанів та піджаків. Я задоволена)))
Positiivsed omadused
Комфортне прасування
Negatiivsed omadused
Не існує
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор
Vastavalt standardile IEC 60311 on ECO-režiim kuni 30% energiasäästlikum kui turborežiim
Võrreldes Philipsi aurutriikrauaga Azur Performer