Sõltumatult katsetatud ja heaks kiidetud

Woolmark Goldi heakskiidu tempel tagab, et toodet on ohutu kasutada mis tahes villasel riidel. Meie OptimalTEMP-tehnoloogiaga aurutriikrauad on esimesed, mis said kõikide triikraua kaubamärkide seas sellise taseme sertifikaadi.