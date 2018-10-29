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Tootmine lõpetatud

8400 seeriaSuruauruga aurugeneraator

GC8460/02

1 auhind

Suurepärane tulemus, minimaalne pingutus

Võimas, kuid üllatavalt mugav triikimissüsteem toodab pidevalt kõrge survega auru. Suurt eemaldatavat veepaaki saad täita igal ajal ja kõikjal, muutes triikimise kiireks ja lihtsaks.

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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Kompromissideta.

Suurepärane tulemus, minimaalne pingutus

  • 1,6 l

  • AUTOMAATNE JUHTMEKERIMINE

Kuni 5-baarine aurusurve

Kuni 5-baarine aurusurve

Mida rohkem auru, seda kiirem on triikimine. Tekib püsivalt võimas auruvoog, mis tungib sügavale rõivastesse ja muudab triikimise kiiremaks ja tõhusamaks. Auru võimsust on vastavalt vajadusele võimalik reguleerida.

Pidev auruvoog kuni 110 g/min

Pidev auruvoog kuni 110 g/min

Mida rohkem auru, seda kiirem on triikimine. Philipsi aurugeneraatoriga triikraua ainulaadne tehnoloogia tagab võimsa auru, muutes triikimise seeläbi lihtsamaks, tõhusamaks ja kiiremaks.

SteamGlide tald on Philipsi esmaklassiline tald

SteamGlide tald on Philipsi esmaklassiline tald

SteamGlide'i tald on parim Philipsi tald teie aurutriikraua jaoks. See on väga kriimustuskindel, libiseb suurepäraselt ning seda on lihtne puhastada.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.