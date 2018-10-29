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Tootmine lõpetatud
GC8460/02
Suurepärane tulemus, minimaalne pingutus
Võimas, kuid üllatavalt mugav triikimissüsteem toodab pidevalt kõrge survega auru. Suurt eemaldatavat veepaaki saad täita igal ajal ja kõikjal, muutes triikimise kiireks ja lihtsaks.
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
1,6 l
AUTOMAATNE JUHTMEKERIMINE
Mida rohkem auru, seda kiirem on triikimine. Tekib püsivalt võimas auruvoog, mis tungib sügavale rõivastesse ja muudab triikimise kiiremaks ja tõhusamaks. Auru võimsust on vastavalt vajadusele võimalik reguleerida.
Mida rohkem auru, seda kiirem on triikimine. Philipsi aurugeneraatoriga triikraua ainulaadne tehnoloogia tagab võimsa auru, muutes triikimise seeläbi lihtsamaks, tõhusamaks ja kiiremaks.
SteamGlide'i tald on parim Philipsi tald teie aurutriikraua jaoks. See on väga kriimustuskindel, libiseb suurepäraselt ning seda on lihtne puhastada.
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