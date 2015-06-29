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Tootmine lõpetatud
GC8622/20
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
5 baari
250 g auruvoog
Kohakindel 2,5 l veepaak
Nüüd saate triikida nii teksariiet kui siidi ilma, et temperatuuri oleks vaja seadistada. Garanteerime, et põletusohtu ei teki ühegi triigitava kanga puhul. Revolutsiooniline tehnoloogia tänu 1) täiustatud nutikale juhitavale programmile, mis reguleerib täpselt triikraua talla temperatuuri - nüüd ei ole vaja temperatuuri reguleerida 2) võimsale tsüklonilise auru kambrile, mis tagab palju võimsama püsiva auru, muutes triikimise hõlpsamaks ja kiiremaks.
Kui kasutate ECO-režiimi (vähendatud auru kogus), säästate energiat, tegemata järeleandmisi triikimise kvaliteedis.
Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.
Auhinnad
2.0
5-st
2
Auhinnad
Vita
29/06/2015
Slovenija
Po 1 letu uporabe se je pokvaril
Likalnik deluje odlično, zelo enostaven za uporabo, para je močna. Čiščenje je enostavno. Vendar, le po 1 letu uporabe je likalnik nehal producirati paro. Ko pritisnemo gumb za paro, se likalnik avtomatično izklopi (lučka na on/off gumbu neha svetiti).
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua GC8622/20 Sistemski likalnik
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua GC8622/20 Sistemski likalnik
Perom
21/11/2015
Hrvatska
Super glacalo samo se jako brzo pokvari
Nemojte kupovati Philipsova glacala, sto se tice karakteristika istih, za svaku pohvalu su od jednostavnosti do efikasnosti peglanja. Jedino sto im se pegle jako brzo pokvare, traju od nekoliko mjeseci do koju godinu i inda prestanu proizvodit paru. Zaista steta, ali gledajte neke druge proizvodace.
See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua GC8622/20 Steam generator iron
See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua GC8622/20 Steam generator iron