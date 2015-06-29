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Tootmine lõpetatud

PerfectCare AquaTriikimissüsteem

GC8622/20

2
| (2) Auhinnad

1 auhind

Ülikiire triikimine
Triikige ükskõik millist triigitavat rõivaeset alates siidist kuni linase või puuvillase riide või kašmiirini ... mis tahes järjekorras, ilma et peaksite seadet reguleerima. Teie Philipsi PerfectCare triikraud saavutab kiired tulemused rõivaid kõrvetamata ja pleegitamata. Triikimine on nüüd tõeliselt lihtne!
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

ilma, et peaksite temperatuuri reguleerima

Ülikiire triikimine

  • 5 baari

  • 250 g auruvoog

  • Kohakindel 2,5 l veepaak

Triikige kangaid teksast siidini, temperatuuri reguleerimata

Triikige kangaid teksast siidini, temperatuuri reguleerimata

Nüüd saate triikida nii teksariiet kui siidi ilma, et temperatuuri oleks vaja seadistada. Garanteerime, et põletusohtu ei teki ühegi triigitava kanga puhul. Revolutsiooniline tehnoloogia tänu 1) täiustatud nutikale juhitavale programmile, mis reguleerib täpselt triikraua talla temperatuuri - nüüd ei ole vaja temperatuuri reguleerida 2) võimsale tsüklonilise auru kambrile, mis tagab palju võimsama püsiva auru, muutes triikimise hõlpsamaks ja kiiremaks.

Energiasääst ECO-režiimiga

Energiasääst ECO-režiimiga

Kui kasutate ECO-režiimi (vähendatud auru kogus), säästate energiat, tegemata järeleandmisi triikimise kvaliteedis.

Võimas auruvoog kuni 250 g

Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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2.0

5-st

2

Auhinnad

5
4
2

29/06/2015

Slovenija

Slovenija

Po 1 letu uporabe se je pokvaril

Likalnik deluje odlično, zelo enostaven za uporabo, para je močna. Čiščenje je enostavno. Vendar, le po 1 letu uporabe je likalnik nehal producirati paro. Ko pritisnemo gumb za paro, se likalnik avtomatično izklopi (lučka na on/off gumbu neha svetiti).

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua GC8622/20 Sistemski likalnik

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua GC8622/20 Sistemski likalnik

21/11/2015

Hrvatska

Hrvatska

Super glacalo samo se jako brzo pokvari

Nemojte kupovati Philipsova glacala, sto se tice karakteristika istih, za svaku pohvalu su od jednostavnosti do efikasnosti peglanja. Jedino sto im se pegle jako brzo pokvare, traju od nekoliko mjeseci do koju godinu i inda prestanu proizvodit paru. Zaista steta, ali gledajte neke druge proizvodace.

See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua GC8622/20 Steam generator iron

See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua GC8622/20 Steam generator iron

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.