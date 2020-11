Kerge aurugeneraator, mis tagab lihtsama käsitsemise

Tänu revolutsioonilisele ProVelocity tehnoloogiale oleme valmistanud võimsa aurugeneraatoriga triikraua, mis on traditsioonilistest mudelitest märksa kergem. See tähendab, et triikraud on teie triikimislauale kindlalt paigutatud ning selle kaasaskandmine on oluliselt lihtsam.