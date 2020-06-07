TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Ülikiire triikimine
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ülikiire triikimine
  • Ülikiire triikimine
  • Ülikiire triikimine
  • Ülikiire triikimine
  • Ülikiire triikimine
  • Ülikiire triikimine
  • Ülikiire triikimine
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ülikiire triikimine
  • Ülikiire triikimine
  • Ülikiire triikimine
  • Ülikiire triikimine
  • Ülikiire triikimine
  • Ülikiire triikimine

Tootmine lõpetatud

PerfectCare PerformerTriikimissüsteem

GC8715/20

4.4
| (17) Auhinnad | 88% soovitab seda toodet

1 auhind

Ülikiire triikimine
Philipsi aurugeneraatoriga triikraud PerfectCare Performer annab tõeliselt lihtsa, võimsa ja mittepõletava triikimiselamuse. Võimas pidev auruvoog tungib pidevalt sügavale kiududesse ja eemaldab kortsud kergesti.
Kuva kõik eelised
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

võimsa pideva auruvooga

Ülikiire triikimine

  • Pumba rõhk kuni 6 baari

  • Kuni 360 g võimas auruvoog

  • Veepaagi maht 1,8 l

  • Eemaldatav veepaak

Suur äravõetav veepaak hõlpsaks veega täitmiseks

Suur äravõetav veepaak hõlpsaks veega täitmiseks

Eemaldatav veepaak võimaldab seadet väljalülitamata igal ajal vett juurde lisada. Triikraual on suur täiteava, tänu millele saate veepaaki lihtsalt kraani all täita. Paak mahutab 1,8 l, mistõttu saate triikimisrauda paaki uuesti täitmata mugavalt kuni 2 h kasutada.

Kerge aurugeneraator, mis tagab lihtsama käsitsemise

Kerge aurugeneraator, mis tagab lihtsama käsitsemise

Tänu revolutsioonilisele ProVelocity tehnoloogiale oleme valmistanud võimsa aurugeneraatoriga triikraua, mis on traditsioonilistest mudelitest märksa kergem. See tähendab, et triikraud on teie triikimislauale kindlalt paigutatud ning selle kaasaskandmine on oluliselt lihtsam.

Triikige teksapükse või siidi, temperatuurisätteid ei ole vaja muuta

Triikige teksapükse või siidi, temperatuurisätteid ei ole vaja muuta

Tehnoloogia OptimalTEMP abil ei pea te temperatuurisätete muutmisele, temperatuuri muutmise ootamisele ega riiete eelsorteerimisele aega raiskama. Tänu temperatuuri ja pideva võimsa auruvoo kombinatsioonile võite garanteeritult ilma põletusteta triikida kõiki kangaid alates teksastest kuni siidini.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.4

5-st

17

Auhinnad

88%

soovitab seda toodet

2

07/06/2020

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

bardzo dobry produkt

Bardzo dobry produkt; polecam go każdemu; bardzo ułatwia prasowanie

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8712/20 Żelazko z generatorem pary

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8712/20 Żelazko z generatorem pary

08/12/2017

Polska

Polska

Prasowanie - poziom +1 :)

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Teraz po używaniu tego żelazka jesteśmy pewni, że nie wrócimy już do tradycyjnego. Wygoda i łatwość prasowania jest super. Żelazko jest ładne, lekkie - po prasowaniu kilkunastu rzeczy nie odczuwasz żadnego wysiłku. Trochę boimy się trzymać całą stację na desce do prasowania aby nie spadła (a deskę mamy dużą) - mógłby być przy stacji rzep lub pasek aby można ją było zaczepić. Podczas prasowania żelazko odkładam po prostu na deskę - bardzo jest to wygodne i nic się nie przypala. Czasem trochę się ślizga i czasem kilka kropel wody wypluwa - to chyba jedyne minusy. Fajnie odświeża ubrania na wieszaku.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8715/20 Żelazko z generatorem pary

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8715/20 Żelazko z generatorem pary

08/12/2017

Polska

Polska

Prasowanie - poziom +1 :)

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Teraz po używaniu tego żelazka jesteśmy pewni, że nie wrócimy już do tradycyjnego. Wygoda i łatwość prasowania jest super. Żelazko jest ładne, lekkie - po prasowaniu kilkunastu rzeczy nie odczuwasz żadnego wysiłku. Trochę boimy się trzymać całą stację na desce do prasowania aby nie spadła (a deskę mamy dużą) - mógłby być przy stacji rzep lub pasek aby można ją było zaczepić. Podczas prasowania żelazko odkładam po prostu na deskę - bardzo jest to wygodne i nic się nie przypala. Czasem trochę się ślizga i czasem kilka kropel wody wypluwa - to chyba jedyne minusy. Fajnie odświeża ubrania na wieszaku.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8715/20 Żelazko z generatorem pary

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8715/20 Żelazko z generatorem pary

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.