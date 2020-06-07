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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Pumba rõhk kuni 6 baari
Kuni 360 g võimas auruvoog
Veepaagi maht 1,8 l
Eemaldatav veepaak
Eemaldatav veepaak võimaldab seadet väljalülitamata igal ajal vett juurde lisada. Triikraual on suur täiteava, tänu millele saate veepaaki lihtsalt kraani all täita. Paak mahutab 1,8 l, mistõttu saate triikimisrauda paaki uuesti täitmata mugavalt kuni 2 h kasutada.
Tänu revolutsioonilisele ProVelocity tehnoloogiale oleme valmistanud võimsa aurugeneraatoriga triikraua, mis on traditsioonilistest mudelitest märksa kergem. See tähendab, et triikraud on teie triikimislauale kindlalt paigutatud ning selle kaasaskandmine on oluliselt lihtsam.
Tehnoloogia OptimalTEMP abil ei pea te temperatuurisätete muutmisele, temperatuuri muutmise ootamisele ega riiete eelsorteerimisele aega raiskama. Tänu temperatuuri ja pideva võimsa auruvoo kombinatsioonile võite garanteeritult ilma põletusteta triikida kõiki kangaid alates teksastest kuni siidini.
Auhinnad
4.4
5-st
17
Auhinnad
88%
soovitab seda toodet
Zbyszek 1955
07/06/2020
Polska
Kinnitatud ostja
bardzo dobry produkt
Bardzo dobry produkt; polecam go każdemu; bardzo ułatwia prasowanie
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8712/20 Żelazko z generatorem pary
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8712/20 Żelazko z generatorem pary
patka13
08/12/2017
Polska
Prasowanie - poziom +1 :)
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Teraz po używaniu tego żelazka jesteśmy pewni, że nie wrócimy już do tradycyjnego. Wygoda i łatwość prasowania jest super. Żelazko jest ładne, lekkie - po prasowaniu kilkunastu rzeczy nie odczuwasz żadnego wysiłku. Trochę boimy się trzymać całą stację na desce do prasowania aby nie spadła (a deskę mamy dużą) - mógłby być przy stacji rzep lub pasek aby można ją było zaczepić. Podczas prasowania żelazko odkładam po prostu na deskę - bardzo jest to wygodne i nic się nie przypala. Czasem trochę się ślizga i czasem kilka kropel wody wypluwa - to chyba jedyne minusy. Fajnie odświeża ubrania na wieszaku.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8715/20 Żelazko z generatorem pary
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8715/20 Żelazko z generatorem pary
Tomasz1111
08/12/2017
Polska
Prasowanie - poziom +1 :)
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Teraz po używaniu tego żelazka jesteśmy pewni, że nie wrócimy już do tradycyjnego. Wygoda i łatwość prasowania jest super. Żelazko jest ładne, lekkie - po prasowaniu kilkunastu rzeczy nie odczuwasz żadnego wysiłku. Trochę boimy się trzymać całą stację na desce do prasowania aby nie spadła (a deskę mamy dużą) - mógłby być przy stacji rzep lub pasek aby można ją było zaczepić. Podczas prasowania żelazko odkładam po prostu na deskę - bardzo jest to wygodne i nic się nie przypala. Czasem trochę się ślizga i czasem kilka kropel wody wypluwa - to chyba jedyne minusy. Fajnie odświeża ubrania na wieszaku.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8715/20 Żelazko z generatorem pary
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8715/20 Żelazko z generatorem pary