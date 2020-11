Nutikas katlakivi eemaldamise süsteem heli ja valgusega meeldetuletusmärguandega

Nutika katlakivi eemaldamise süsteemi puhul on tegemist sisseehitatud katlakivi eemaldamise ja puhastamise funktsiooniga, et kaitsta teie aurugeneraatoriga triikrauda. Pärast igat umbes 10-tunnist triikimist tuletab teie aurugeneraatoriga triikraud teile heli ja valgusega meelde, et peaksite katlakivi eemaldama. Katlakivi eemaldamise muudab mugavamaks Calc Cleani mahuti - te peate vaid oma triikraua mahutile asetama, ilma et selle hoidmine teie rannet väsitaks. Pärast puhastamist kogutakse kogu must vesi mahutisse ja teie aurugeneraatoriga triikraud on taas kasutamiseks valmis.