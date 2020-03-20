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  • Võimas pidev auruvoog väga kiireks triikimiseks
  • Võimas pidev auruvoog väga kiireks triikimiseks
  • Võimas pidev auruvoog väga kiireks triikimiseks
  • Võimas pidev auruvoog väga kiireks triikimiseks
  • Võimas pidev auruvoog väga kiireks triikimiseks
  • Võimas pidev auruvoog väga kiireks triikimiseks
  • Võimas pidev auruvoog väga kiireks triikimiseks
  • Võimas pidev auruvoog väga kiireks triikimiseks
  • Võimas pidev auruvoog väga kiireks triikimiseks
  • Võimas pidev auruvoog väga kiireks triikimiseks
  • Võimas pidev auruvoog väga kiireks triikimiseks
  • Võimas pidev auruvoog väga kiireks triikimiseks
  • Võimas pidev auruvoog väga kiireks triikimiseks
  • Võimas pidev auruvoog väga kiireks triikimiseks
  • Võimas pidev auruvoog väga kiireks triikimiseks
  • Võimas pidev auruvoog väga kiireks triikimiseks
  • Võimas pidev auruvoog väga kiireks triikimiseks
  • Võimas pidev auruvoog väga kiireks triikimiseks

Tootmine lõpetatud

PerfectCare PerformerAurugeneraatoriga triikraud

GC8731/20

4.6
| (27) Auhinnad | 88% soovitab seda toodet

1 auhind

Võimas pidev auruvoog väga kiireks triikimiseks
Philipsi aurugeneraatoriga triikrauaga PerfectCare Performer on triikimine lihtne ning tulemus võimas ja ilma põletusjälgedeta. Võimas pidev auruvoog tungib sügavale kiududesse ja eemaldab kortsud kergesti.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Vaikne tehnoloogia ja 1,8 l eemaldatav veepaak

Võimas pidev auruvoog väga kiireks triikimiseks

  • Pumba rõhk kuni 6,5 baari

  • Kuni 390 g võimas auruvoog

  • Pehme käepide

  • Eemaldatav 1,8 l veepaak

1,8-liitrine eemaldatav veepaak, kuni 2 tundi triikimist

1,8-liitrine eemaldatav veepaak, kuni 2 tundi triikimist

Veepaaki on kraani all hõlpsaks täitmiseks võimalik eemaldada. Suure täitmisava abil läheb paagi täitmine kiiresti. Tänu suurele 1,8-liitrise mahutavusega paagile saate ilma paaki täitmata triikida 2 tundi järjest.

CompatProVelocity aurugeneraator: pidev auruvoog

Kõrgsurvepump kannab vee veepaagist triikrauda. Aurukambris liigub suur hulk vett väga suurel kiirusel. Tänu sellele väljub tallast pidevalt võimas kondensveeta auruvoog;

Pidev kuni 120 g/min auruvoog

Pidev kuni 120 g/min auruvoog

Mida rohkem auru, seda kiirem on triikimine. Philipsi aurugeneraatoriga triikraua ainulaadne tehnoloogia tagab võimsa auru, muutes triikimise seeläbi lihtsamaks, tõhusamaks ja kiiremaks.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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4.6

5-st

27

Auhinnad

88%

soovitab seda toodet

1

20/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Kinnitatud ostja

Brzo i jednostavno

I do sad sam godinama koristila parne postaje, pa kako je napredovala tehnologija tako sam i ja bivala sve zadovoljnija. A kada sam, razmažena svim tim "čudima", pomislila kako više stvarno nema prostora za nekakva radikalnija poboljšanja upoznala sam svoju novu prijateljicu. Uz zaista snažan pritisak pare ona i prepoznaje materijale koje glača, a kada želim dopuniti spremnik vodom nema potrebe čekati, jednostavno odvojim spremnik, nadopunim i nastavim s glačanjem. Pa još mogu glačati okomito, pa ne trebam postolje jer ju mogu odložiti na tkaninu koju glačam bez opasnosti da ću je oštetiti, ako je zaboravim isključiti ona će to učiniti sama.... I vjerojatno sam nešto i zaboravila.

Positiivsed omadused

Brzo, jednostavno, sigurno, praktično pa čak i zabavno

Negatiivsed omadused

/

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja

27/02/2020

Hrvatska

Hrvatska

Kratko ali slatko

Supruga nakon prvog korištenja ove parne postaje ne prestaje sa superlativima.Već godinama koristi parne postaje raznih proizvođača no do sada nije osjetila toliko značajnu razliku pri prelasku s jedne na drugu kao u ovom slučaju.Oduševljena je snagom uređaja,a kao veliku prednost ističe mogućnost dopune spremnika bez odgode,u bilo kojem trenutku.Samočišćenje kamenca kao i hrpu ostalih mogućnosti tek treba isprobati.

Positiivsed omadused

do sada sve

Negatiivsed omadused

nema

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja

24/12/2019

Slovenija

Slovenija

Ta izdelek ima odlične lastnosti

dobra likalna postaja je tiha in ima močno paro z njo smo vsi zadovljolni

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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