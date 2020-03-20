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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Pumba rõhk kuni 6,5 baari
Kuni 390 g võimas auruvoog
Pehme käepide
Eemaldatav 1,8 l veepaak
Veepaaki on kraani all hõlpsaks täitmiseks võimalik eemaldada. Suure täitmisava abil läheb paagi täitmine kiiresti. Tänu suurele 1,8-liitrise mahutavusega paagile saate ilma paaki täitmata triikida 2 tundi järjest.
Kõrgsurvepump kannab vee veepaagist triikrauda. Aurukambris liigub suur hulk vett väga suurel kiirusel. Tänu sellele väljub tallast pidevalt võimas kondensveeta auruvoog;
Mida rohkem auru, seda kiirem on triikimine. Philipsi aurugeneraatoriga triikraua ainulaadne tehnoloogia tagab võimsa auru, muutes triikimise seeläbi lihtsamaks, tõhusamaks ja kiiremaks.
Auhinnad
4.6
5-st
27
Auhinnad
88%
soovitab seda toodet
Dolac
20/03/2020
Hrvatska
Kinnitatud ostja
Brzo i jednostavno
I do sad sam godinama koristila parne postaje, pa kako je napredovala tehnologija tako sam i ja bivala sve zadovoljnija. A kada sam, razmažena svim tim "čudima", pomislila kako više stvarno nema prostora za nekakva radikalnija poboljšanja upoznala sam svoju novu prijateljicu. Uz zaista snažan pritisak pare ona i prepoznaje materijale koje glača, a kada želim dopuniti spremnik vodom nema potrebe čekati, jednostavno odvojim spremnik, nadopunim i nastavim s glačanjem. Pa još mogu glačati okomito, pa ne trebam postolje jer ju mogu odložiti na tkaninu koju glačam bez opasnosti da ću je oštetiti, ako je zaboravim isključiti ona će to učiniti sama.... I vjerojatno sam nešto i zaboravila.
Positiivsed omadused
Brzo, jednostavno, sigurno, praktično pa čak i zabavno
Negatiivsed omadused
/
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja
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Zagi1504
27/02/2020
Hrvatska
Kratko ali slatko
Supruga nakon prvog korištenja ove parne postaje ne prestaje sa superlativima.Već godinama koristi parne postaje raznih proizvođača no do sada nije osjetila toliko značajnu razliku pri prelasku s jedne na drugu kao u ovom slučaju.Oduševljena je snagom uređaja,a kao veliku prednost ističe mogućnost dopune spremnika bez odgode,u bilo kojem trenutku.Samočišćenje kamenca kao i hrpu ostalih mogućnosti tek treba isprobati.
Positiivsed omadused
do sada sve
Negatiivsed omadused
nema
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Nor3cx
24/12/2019
Slovenija
Ta izdelek ima odlične lastnosti
dobra likalna postaja je tiha in ima močno paro z njo smo vsi zadovljolni
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kuni 40% energiasääst standardi IEC 603311 kohaselt, ökorežiim võrreldes turborežiimiga