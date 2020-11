Võimas aur kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Jõuline pidev aur töötleb hõlpsasti isegi kõige paksemat kangast. Vaadake, kuidas eriti jõuline aur eemaldab kangekaelsed kortsud just siis, kui seda vajate. See lisaaur sobib ideaalselt ka vertikaalseks aurutamiseks, et rõivaesemeid ja kardinaid värskendada.