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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Max rõhk 7,5 bar
Kuni 480g võimas auruvoog
Eemaldatav 1,8 l veepaak
Ülikerge triikraud
Saate nii siidi kui ka teksariiet ilma temperatuuri reguleerimata triikida. Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale ei ole valimine ega seadistamine vajalik. Seega ei ole enam vaja pesu eelnevalt sorteerida ega triikraua kuumenemist või jahtumist oodata. Olete iga kell valmis mis tahes materjalist riideeset triikima.
Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale lubame, et see triikraud ei jäta kunagi triigitavale materjalile põletusjälgi. Võite selle jätta isegi triikimislaual oleva riideeseme peale seisma. Mitte ühtegi põletusjälge ega läiget. Garanteeritud!
Jõuline pidev aur töötleb hõlpsasti isegi kõige paksemat kangast. Vaadake, kuidas eriti jõuline aur eemaldab kangekaelsed kortsud just siis, kui seda vajate. See lisaaur sobib ideaalselt ka vertikaalseks aurutamiseks, et rõivaesemeid ja kardinaid värskendada.
Auhinnad
4.9
5-st
32
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Nata6970
04/06/2022
Україна
Рекомендую даний парогенератор
Не потрібно кожного разу виставляти температуру, праска сама все регулює. Всі види тканин прасуються легко, одним рухом. Відтепер процес прасування в задоволення.
Positiivsed omadused
За
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор
Кіт 06
20/08/2020
Україна
Задоволення на всі 100%
Супер відпарювач,усім рекомендую.краще ніж звичайна праска
Positiivsed omadused
Так
Negatiivsed omadused
Ні
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор
Asmal
04/04/2019
Україна
В цілому може бути!
Це не перший наш парогенератор Philips. З першим було дуже багато проблем: двічі міняли помпу, магазин Comfy відмовився приймати це за суттєвий недолік та замінити парогенератор по гарантії на новий, а у Philips вимагали висновок сертифікованого сервісного центру, який нам також не надали, тож щодо першого: маємо те, що маємо, - але "осад" залишився. Але ми - оптимісти, вирішили придбати ще один, GC8942, але на цей раз через офіційний інтернет-магазин Philips. В цілому праска виконує всі заявлені функції, працює тихо, з'ємний резервуар для води реально зручніший за вмонтований, як у попередніх моделях. Легкий, ковзає по поверхні, сила парового удару дійсно вражає. Рекомендую: прасувати одне задоволення!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор
Vastavalt standardile IEC 60311 on ECO-režiim kuni 30% energiasäästlikum kui vaikerežiim.