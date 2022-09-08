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  • Äärmiselt kerge ja võimas
  • Äärmiselt kerge ja võimas
  • Äärmiselt kerge ja võimas
  • Äärmiselt kerge ja võimas
  • Äärmiselt kerge ja võimas
  • Äärmiselt kerge ja võimas
  • Äärmiselt kerge ja võimas
  • Äärmiselt kerge ja võimas
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Tootmine lõpetatud

PerfectCare Expert PlusTriikimissüsteem

GC8962/40

5
| (45) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Äärmiselt kerge ja võimas
PerfectCare Expert Plusi loomisel on lähtutud mugavusest. Ülikerge ja lihtsasti käsitsetav, kuid võimsa auruga seade võimaldab suurepärase tulemuse kiiremini saavutada. OptimalTEMP-tehnoloogia ennetab triigitaval kangal põletusjälgede teket.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

kiiresti ja mugavalt kasutamiseks

Äärmiselt kerge ja võimas

  • Max rõhk 7,5 bar

  • Kuni 520g võimas auruvoog

  • Eemaldatav 1,8 l veepaak

  • Ülikerge triikraud

OptimalTEMP-tehnoloogia, temperatuuri seadistamine ei ole vajalik

OptimalTEMP-tehnoloogia, temperatuuri seadistamine ei ole vajalik

Saate nii siidi kui ka teksariiet ilma temperatuuri reguleerimata triikida. Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale ei ole valimine ega seadistamine vajalik. Seega ei ole enam vaja pesu eelnevalt sorteerida ega triikraua kuumenemist või jahtumist oodata. Olete iga kell valmis mis tahes materjalist riideeset triikima.

Mitte ühtegi põletusjälge – garanteeritud

Mitte ühtegi põletusjälge – garanteeritud

Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale lubame, et see triikraud ei jäta kunagi triigitavale materjalile põletusjälgi. Võite selle jätta isegi triikimislaual oleva riideeseme peale seisma. Mitte ühtegi põletusjälge ega läiget. Garanteeritud!

Võimas aur kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Võimas aur kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Jõuline pidev aur töötleb hõlpsasti isegi kõige paksemat kangast. Vaadake, kuidas eriti jõuline aur eemaldab kangekaelsed kortsud just siis, kui seda vajate. See lisaaur sobib ideaalselt ka vertikaalseks aurutamiseks, et rõivaesemeid ja kardinaid värskendada.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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5.0

5-st

45

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

08/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

ПРОДУКТЪТ Е С ОТЛИЧНО КАЧЕСТВО

НА ВСИЧКИ ЦЕНИТЕЛИ НА КАЧЕСТВЕНОТО КАФЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ КАФЕ АВТОМАТ PHILIPS EP 2231/40

Positiivsed omadused

ЛЕКО ЗА РАБОТА, АВТОМАТ С ПЕРФЕКТНО КАЧЕСТВО НА КАФЕТО

Negatiivsed omadused

НЯМА

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ютия с парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ютия с парогенератор

03/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

продуктът има чудесни харектеристики!

препоръчвам горещо на всеки, който все още не пробвал парогенератор... забравяте за съсипването на дрехите си всичко се случва с едно движение

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ютия с парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ютия с парогенератор

04/04/2022

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Top

Parni zehlicka je nejvic legrace.uz mi zehleni nevadi.

Positiivsed omadused

Vyzehleno během chvilicky

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Parní generátor

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Parní generátor

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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  1. Vastavalt standardile IEC 60311 on ECO-režiim kuni 30% energiasäästlikum kui vaikerežiim.