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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Max rõhk 7,5 bar
Kuni 520g võimas auruvoog
Eemaldatav 1,8 l veepaak
Ülikerge triikraud
Saate nii siidi kui ka teksariiet ilma temperatuuri reguleerimata triikida. Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale ei ole valimine ega seadistamine vajalik. Seega ei ole enam vaja pesu eelnevalt sorteerida ega triikraua kuumenemist või jahtumist oodata. Olete iga kell valmis mis tahes materjalist riideeset triikima.
Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale lubame, et see triikraud ei jäta kunagi triigitavale materjalile põletusjälgi. Võite selle jätta isegi triikimislaual oleva riideeseme peale seisma. Mitte ühtegi põletusjälge ega läiget. Garanteeritud!
Jõuline pidev aur töötleb hõlpsasti isegi kõige paksemat kangast. Vaadake, kuidas eriti jõuline aur eemaldab kangekaelsed kortsud just siis, kui seda vajate. See lisaaur sobib ideaalselt ka vertikaalseks aurutamiseks, et rõivaesemeid ja kardinaid värskendada.
Auhinnad
5.0
5-st
45
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
ЛЮБИТЕЛ НА КАФЕТО
08/09/2022
България
Kinnitatud ostja
ПРОДУКТЪТ Е С ОТЛИЧНО КАЧЕСТВО
НА ВСИЧКИ ЦЕНИТЕЛИ НА КАЧЕСТВЕНОТО КАФЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ КАФЕ АВТОМАТ PHILIPS EP 2231/40
Positiivsed omadused
ЛЕКО ЗА РАБОТА, АВТОМАТ С ПЕРФЕКТНО КАЧЕСТВО НА КАФЕТО
Negatiivsed omadused
НЯМА
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ютия с парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ютия с парогенератор
Станислав79
03/09/2022
България
Kinnitatud ostja
продуктът има чудесни харектеристики!
препоръчвам горещо на всеки, който все още не пробвал парогенератор... забравяте за съсипването на дрехите си всичко се случва с едно движение
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ютия с парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ютия с парогенератор
Fulinka
04/04/2022
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Top
Parni zehlicka je nejvic legrace.uz mi zehleni nevadi.
Positiivsed omadused
Vyzehleno během chvilicky
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Parní generátor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Parní generátor
Vastavalt standardile IEC 60311 on ECO-režiim kuni 30% energiasäästlikum kui vaikerežiim.