OptimalTEMP-tehnoloogia, temperatuuri seadistamine ei ole vajalik

Saate nii siidi kui ka teksariiet ilma temperatuuri reguleerimata triikida. Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale ei ole valimine ega seadistamine vajalik. Seega ei ole enam vaja pesu eelnevalt sorteerida ega triikraua kuumenemist või jahtumist oodata. Olete iga kell valmis mis tahes materjalist riideeset triikima.