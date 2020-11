Triikraua kuuma talla võib ohutult triikimislauale asetada

Innovatiivne OptimalTEMP tehnoloogia garanteerib, et ühelegi triigitavale kangale ei teki põletusjälgi. Lisaks kindlustundele triikimise ajal, mida see pakub, tähendab see, et saate jätta kuuma triikimisrauatalla vahetult puuvillast triikimislaua peale seda kahjustamata. See aitab vähendada ebamugavustunnet randmetes, kuna te ei pea triikrauda nii tihti alusele ja sellelt ära tõstma.