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  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks

Tootmine lõpetatud

PerfectCare Elite PlusAurugeneraatoriga triikraud

GC9682/80

4.8
| (435) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet

1 auhind

Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
PerfectCare Elite Plus on aurugeneraator, mis teeb triikimise lihtsamaks ja kiiremaks – ülikerge triikraud ja nutikas automaatne aur tagavad maksimaalse mugavuse. Temperatuuri pole vaja reguleerida, põlemisjälgede tekkimine on välistatud.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks

Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks

  • Kuni 600 g võimas auruvoog

  • Eemaldatav 1,8 l veepaak

  • OptimalTEMP-tehnoloogia

  • Automaatne ja vaikne auruvoog

Võimas aur kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Tugev pidev aur töötleb hõlpsasti isegi kõige paksemat kangast. Vaadake, kuidas eriti tugev aur eemaldab kangekaelsed kortsud just siis, kui seda vajate. See lisaaur sobib ideaalselt ka vertikaalseks aurutamiseks, et rõivaesemeid ja kardinaid värskendada.

Suur äravõetav veepaak hõlpsaks veega täitmiseks

1,8-liitrine läbipaistev paak võimaldab triikrauda kaks tundi järjest kasutada. Märgutuli teavitab teid tühjast veepaagist ja tänu suurele täiteavale on paaki kraaniveega lihtne täita.

OptimalTEMP-tehnoloogia, temperatuuri seadistamine ei ole vajalik

Saate triikida nii teksariiet kui ka siidi ilma temperatuuri reguleerimata. Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale ei ole temperatuuri valimine ega seadistamine vajalik. Seega ei ole enam vaja pesu eelnevalt sorteerida ega triikraua kuumenemist või jahtumist oodata. Olete iga kell valmis mis tahes materjalist riideeset triikima.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.8

5-st

435

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

10/11/2021

Україна

Україна

Незамінний важливий помічник.

Ставлю найвищий бал за легкість і зручність у використанні.Важливі для мене функції в прасуванні:легкість самого виробу,покриття лагідне навіть для найніжніших тканин,швидкість його нагрівання.Жодних проблем з очищенням.Користуюсь майже 2 роки,не уявляю,що може бути зручніше,з легкістю користуються мої діти.Дуже дякую!

Positiivsed omadused

Зручність

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

09/11/2021

Україна

Україна

Отлично справляется со своей функцией

Рекомендую. Выглаживает хорошо, лёгкий и удобный в руке утюг, быстро нагревается. Единственное замечание: нет подставки на самом утюжке, чтобы перевернуть вещь нужно ставить на парогенератор, что не всегда удобно

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

26/10/2021

Україна

Україна

Надзвичайно задоволені парогенератором Philips

Користуємося парогенератором вже майже 1 рік дуже ним задоволені! Прасування стало набагато легшим. Також дуже зручно прасувати постільну білизну адже її можна скласти у 2 або в 3 рази та прасувати так! Парогенератор гарно з цим справляється!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Парогенератор

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.