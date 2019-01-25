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  • Hea filtrikohv, lihtne valmistada
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  • Hea filtrikohv, lihtne valmistada
  • Hea filtrikohv, lihtne valmistada
  • Hea filtrikohv, lihtne valmistada
  • Hea filtrikohv, lihtne valmistada
  • Hea filtrikohv, lihtne valmistada
  • Hea filtrikohv, lihtne valmistada
  • Hea filtrikohv, lihtne valmistada
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  • Hea filtrikohv, lihtne valmistada
  • Hea filtrikohv, lihtne valmistada
  • Hea filtrikohv, lihtne valmistada
  • Hea filtrikohv, lihtne valmistada
  • Hea filtrikohv, lihtne valmistada
  • Hea filtrikohv, lihtne valmistada

Tootmine lõpetatud

Daily CollectionKohvimasin

HD7450/70

4.7
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Hea filtrikohv, lihtne valmistada
Nautige head filtrikohvi selle töökindla Philipsi kohvimasinaga, millel on lihtsaks hoiulepanemiseks kompaktne ja nutikas disain.
Kuva kõik eelised

Mahutab 4 kuni 6 tassi kohvi, kompaktne disain

Hea filtrikohv, lihtne valmistada

  • Klaaskannuga

  • Valge ja sinine

Veetaseme näidik lihtsustab täitmist

Veetaseme näidik lihtsustab täitmist

Veetaseme näidik võimaldab veepaaki vaevata ja täpselt täita.

Tilgalukk aitab valada tassitäie kohvi, millal iganes soovite.

Tilgalukk aitab valada tassitäie kohvi, millal iganes soovite.

Tilgalukk võimaldab valada tassitäie kohvi enne, kui täielik kohvivalmistustsükkel on lõppenud.

Juhtme hoiulahter lihtsustab masina köögis paigutamist.

Juhtme hoiulahter lihtsustab masina köögis paigutamist.

Liigse juhtmepikkuse saab panna hoiule kohvimasina all olevasse lahtrisse. See võimaldab kohvimasina köögis kenasti paigutada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

25/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kiválóan megfelel

Pár éve vettem, de ma is hibátlanul működik. Minden nap használom és soha nem okozott még csalódást. Mint minden Philips termékemmel, ezzel is nagyon elégedett vagyok!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7450/70 Kávéfőző

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7450/70 Kávéfőző

18/02/2015

България

България

много компактна и лесна за поддръжка

много компактна и лесна за поддръжка, кафето е готово за секунди

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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7450/70 Кафемашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7450/70 Кафемашина

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

výrobek vyhovuje účelu

- výrobek splňuje požadavky na vaření kávy i čaje - při naplnění zásobní nádržky v přístroji na maximum a když vše necháte překapat, nádobu z přístroje nevyndáte bez částečného ulití obsahu

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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7450/20 Coffee maker

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7450/20 Coffee maker

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.