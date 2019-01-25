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Klaaskannuga
Valge ja sinine
Veetaseme näidik võimaldab veepaaki vaevata ja täpselt täita.
Tilgalukk võimaldab valada tassitäie kohvi enne, kui täielik kohvivalmistustsükkel on lõppenud.
Liigse juhtmepikkuse saab panna hoiule kohvimasina all olevasse lahtrisse. See võimaldab kohvimasina köögis kenasti paigutada.
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5-st
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Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Zoli38
25/01/2019
Magyarország
Kiválóan megfelel
Pár éve vettem, de ma is hibátlanul működik. Minden nap használom és soha nem okozott még csalódást. Mint minden Philips termékemmel, ezzel is nagyon elégedett vagyok!
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7450/70 Kávéfőző
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7450/70 Kávéfőző
nikrus
18/02/2015
България
много компактна и лесна за поддръжка
много компактна и лесна за поддръжка, кафето е готово за секунди
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7450/70 Кафемашина
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7450/70 Кафемашина
josim
18/08/2013
Česká republika
výrobek vyhovuje účelu
- výrobek splňuje požadavky na vaření kávy i čaje - při naplnění zásobní nádržky v přístroji na maximum a když vše necháte překapat, nádobu z přístroje nevyndáte bez částečného ulití obsahu
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7450/20 Coffee maker
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7450/20 Coffee maker