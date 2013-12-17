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Tootmine lõpetatud
Klaaskannuga
Valge/oranž
Philipsi aroomikann on valmistatud klaasist ja selle spetsiaalne disain säilitab kohvi optimaalse maitse.
Teie Philipsi kohvimasina pump valmistab kohvi kiiresti.
Tilgalukk võimaldab valada tassitäie kohvi enne, kui täielik kohvivalmistustsükkel on lõppenud.
5.0
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Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
kasienka88
17/12/2013
Polska
polecam zakup tego produktu
ekspres ma ładny wygląd, nadaje się na prezent. Jest bardzo wydajny i łatwy w obsłudze. Nie potrzeba do niego filtrów co już jest wielkim plusem. Gorąco polecam.
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See arvustus tehti tootele Viva Collection HD7502/55 Ekspres do kawy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD7502/55 Ekspres do kawy
Steliana
07/05/2019
România
Un aparat Excelent !!!
Un aparat performant, usor de utilizat si arata bine , culoarea lui se potriveste cu bucătăria mea !
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD7502/55 Cafetieră
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD7502/55 Cafetieră