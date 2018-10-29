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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Coffee maker HD7562/40
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  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Coffee maker HD7562/40
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker

Tootmine lõpetatud

Viva CollectionKohvimasin

HD7562/40

Viimse tilgani suurepärane kohv

Tänu selle Philipsi elegantse metallist kohvimasina funktsioonile Aroma Swirl saate nautida aroomiküllust. Nutikas otsik kohvikannus paneb aroomi ühtlaseks levitamiseks filtrikohvi kannus ringlema.

Kuva kõik eelised

Aroma Swirl segab kohvi täiuslikuks

Viimse tilgani suurepärane kohv

  • Klaaskannuga

  • AromaSwirl

  • Valge/lavendel

1000 vatti

1000 vatti

Teie Philipsi kohvimasina pump valmistab kohvi kiiresti.

Aroomikann säilitab kohvi maitse

Aroomikann säilitab kohvi maitse

Philipsi aroomikann on valmistatud klaasist ja selle spetsiaalne disain säilitab kohvi optimaalse maitse.

Puhvervõru kaitseb ja lisab stabiilsust.

Puhvervõru kaitseb ja lisab stabiilsust.

Klaaskannu ümber olev puhvervõru kaitseb ja lisab stabiilsust.

Tehnilised andmed

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.