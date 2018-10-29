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Tootmine lõpetatud
HD7562/40
Viimse tilgani suurepärane kohv
Tänu selle Philipsi elegantse metallist kohvimasina funktsioonile Aroma Swirl saate nautida aroomiküllust. Nutikas otsik kohvikannus paneb aroomi ühtlaseks levitamiseks filtrikohvi kannus ringlema.
Klaaskannuga
AromaSwirl
Valge/lavendel
Teie Philipsi kohvimasina pump valmistab kohvi kiiresti.
Philipsi aroomikann on valmistatud klaasist ja selle spetsiaalne disain säilitab kohvi optimaalse maitse.
Klaaskannu ümber olev puhvervõru kaitseb ja lisab stabiilsust.
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