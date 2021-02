Juhtmeta kasutamine maksimaalseks liikumisvabaduseks.

Juhtmeta kasutamine tagab maksimaalse liikumisvabaduse ja hea manööverdatavuse. Riiete jaoks, mida on vaja pidevalt triikimislaual sättida, on olemas juhtmeta funktsioon, mis võimaldab triikraual vahepeal end laadida, ja ka juhtmega funktsioon, et triikimises pausi mitte teha. Valiku kas juhtmega, juhtmeta või triikimislaua küljes fikseeritult hoidmiseks saab teha hõlpsasti kolme asendiga lüliti abil.