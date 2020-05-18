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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Philipsi aurutriikraua tilgalukustussüsteem lubab teil triikida õrna materjali madalal temperatuuril, ilma et peaksite veetilkadest tekkivate plekkide pärast muretsema.
Juhtmeta kasutamine tagab maksimaalse liikumisvabaduse ja hea manööverdatavuse. Riiete jaoks, mida on vaja pidevalt triikimislaual sättida, on olemas juhtmeta funktsioon, mis võimaldab triikraual vahepeal end laadida, ja ka juhtmega funktsioon, et triikimises pausi mitte teha. Valiku kas juhtmega, juhtmeta või triikimislaua küljes fikseeritult hoidmiseks saab teha hõlpsasti kolme asendiga lüliti abil.
Vastupidav alumiiniumist tald libiseb kergelt üle kõikide kangaste, on kriimustuskindel ja kergesti puhastatav.
Auhinnad
5.0
5-st
5
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Zrzka.86
18/05/2020
Česká republika
Nezničitelná
Perfektní funkce: bezkabelové žehlení, samočistící program, kvalitní žehlicí plocha. Mám jí už přes 10 let, pořád funguje!
Positiivsed omadused
Bezdrátové žehlení
Negatiivsed omadused
Ne
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See arvustus tehti tootele HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička
Miša
24/02/2019
Slovensko
Perfektná
Neviem pochopiť , prečo produkty , ktoré sú super sa prestanú vyrábať. Boli ste jedna jediná firma, ktorá ponúkala bezšnúrovú žehličku a teraz ani žiadna náhrada . Je to veľká škoda!!!!!!!!
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See arvustus tehti tootele HI570/02 Bezdrôtová naparovacia žehlička
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See arvustus tehti tootele HI570/02 Bezdrôtová naparovacia žehlička
bendlpetr1
08/08/2016
Česká republika
Škoda že se už neprodává
Perfektní žehlička,jednoduchá manipulace,po zapojení do minuty v provozu.Máme ji necelích10 let a žádný problém.Po nákupu jsem si všiml,že manželka u toho neremcá a prádlo je za chvilku hotové.
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See arvustus tehti tootele HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička