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Tootmine lõpetatud

Juhtmeta aurutriikraud

HI570/02

5
| (5) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Suurepärane tulemus, minimaalne pingutus
Juhtmevaba kasutusega aurutriikraud
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Liikumisvabadus tänu juhtmevabale kasutusele

Suurepärane tulemus, minimaalne pingutus

Tilgalukustussüsteem väldib veeplekke triigitavatel rõivastel

Tilgalukustussüsteem väldib veeplekke triigitavatel rõivastel

Philipsi aurutriikraua tilgalukustussüsteem lubab teil triikida õrna materjali madalal temperatuuril, ilma et peaksite veetilkadest tekkivate plekkide pärast muretsema.

Juhtmeta kasutamine maksimaalseks liikumisvabaduseks.

Juhtmeta kasutamine tagab maksimaalse liikumisvabaduse ja hea manööverdatavuse. Riiete jaoks, mida on vaja pidevalt triikimislaual sättida, on olemas juhtmeta funktsioon, mis võimaldab triikraual vahepeal end laadida, ja ka juhtmega funktsioon, et triikimises pausi mitte teha. Valiku kas juhtmega, juhtmeta või triikimislaua küljes fikseeritult hoidmiseks saab teha hõlpsasti kolme asendiga lüliti abil.

Alumiiniumist tald libiseb kergelt üle kõikide kangaste

Alumiiniumist tald libiseb kergelt üle kõikide kangaste

Vastupidav alumiiniumist tald libiseb kergelt üle kõikide kangaste, on kriimustuskindel ja kergesti puhastatav.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

Auhinnad

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Arvustused

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5.0

5-st

5

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Nezničitelná

Perfektní funkce: bezkabelové žehlení, samočistící program, kvalitní žehlicí plocha. Mám jí už přes 10 let, pořád funguje!

Positiivsed omadused

Bezdrátové žehlení

Negatiivsed omadused

Ne

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička

24/02/2019

Slovensko

Slovensko

Perfektná

Neviem pochopiť , prečo produkty , ktoré sú super sa prestanú vyrábať. Boli ste jedna jediná firma, ktorá ponúkala bezšnúrovú žehličku a teraz ani žiadna náhrada . Je to veľká škoda!!!!!!!!

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See arvustus tehti tootele HI570/02 Bezdrôtová naparovacia žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HI570/02 Bezdrôtová naparovacia žehlička

08/08/2016

Česká republika

Česká republika

Škoda že se už neprodává

Perfektní žehlička,jednoduchá manipulace,po zapojení do minuty v provozu.Máme ji necelích10 let a žádný problém.Po nákupu jsem si všiml,že manželka u toho neremcá a prádlo je za chvilku hotové.

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See arvustus tehti tootele HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička

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