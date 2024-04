Eemaldab kattu käsihambaharjaga võrreldes kolm korda paremini*

Täiustatud Sonic tehnoloogiaga Sonicare'i elektrilise hambaharja puhul on kliiniliselt tõestatud, et see eemaldab hambakattu kuni KOLM KORDA paremini* kui käsihambahari. See eemaldab hambakatu hammaste vahelt ja igemejoonelt ning aitab igemeid kaitsta.