Võtke hambahari kõikjale kaasa

Meie reisivutlariga saate oma seadme kõikjale kaasa võtta. Vutlar on ideaalne reisikaaslane, sest see on piisavalt tugev, et teie Sonicare’i hambaharja kaitsta, ja samas piisavalt kompaktne, et see ka väiksemasse kotti mahutada.