    Philips Sonicare Series 6500 Laetav hambahari

    HX7411/10

    Täiustatud hooldus tundlikele hammastele ja igemetele

    Põhjalik, kuid siiski õrn tundlike hammaste ja igemete puhastus, mis eemaldab 10× rohkem hambakattu*. Uue põlvkonna Sonicare’i tehnoloogia puhastab võimsalt, kuid õrnalt, ja ulatub ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.

    Philips Sonicare Series 6500 Laetav hambahari

    Täiustatud hooldus tundlikele hammastele ja igemetele

    Eemaldab õrnalt 10× rohkem hambakattu*

    • Eemaldab kuni 10x rohkem kattu*
    • Puhastab õrnalt tundlikke hambaid ja igemeid
    • Järgmise põlvkonna Sonicare´i tehnoloogia
    • Visuaalne surveandur
    • 3 harjamise režiimi, 3 intensiivsust
    Eriliselt õrn tundlike hammaste vastu

    Eriliselt õrn tundlike hammaste vastu

    Põhjalik puhastus saab olla ühtlasi õrn tundlikele hammastele ja igemetele. Sellel unikaalse disainiga harjapeal S2 on pikad ülipehmed harjased, mille iga liigutus on teie hammaste vastu õrn. Üle 3000 tihedalt paikneva harjase aitavad eemaldada 10x rohkem kattu võrreldes käsihambaharjaga*.

    Järgmise põlvkonna Sonicare´i tehnoloogia

    Järgmise põlvkonna Sonicare´i tehnoloogia

    See elektriline hambahari kasutab meie järgmise põlvkonna Sonicare’i tehnoloogiat, mis pakub kõige usaldusväärsemat ja ühtlasemat harjamist, et saavutada iga kord ülim puhtus. Mootor reguleerib võimsust automaatselt, et jõudlus ei väheneks vähimalgi määral, kui jõuate raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse. Nautige õrna ja tõhusat hammaste ja igemete puhastamist 62 000 harjaseliigutusega minutis. Sonicare Fluid Action suunab vedeliku sügavale hammaste vahele ja igemepiirile, et harjased saaksid tõhusalt puhastada.

    Aidake kaitsta oma igemeid meie surveanduriga

    Aidake kaitsta oma igemeid meie surveanduriga

    Sellel Sonicare’i elektrilisel hambaharjal on all valgusrõngas, mis annab õrnalt märku, kui vajutate liiga tugevalt. Kui see süttib, vähendage igemete kaitsmiseks survet.

    Valige oma ideaalne puhastuskogemus

    Valige oma ideaalne puhastuskogemus

    Muutke puhastamine tõhusamaks üheksa harjamisseadistuse abil. Olenemata sellest, kas soovite veidi jõulisemat või spetsiifilisemat puhastust, kõik on võimalik. Valige režiimide Clean, Sensitive ja White vahel. Valige üks kolmest intensiivsusseadistusest.

    Harjamisandmed otse teie peopesas

    Harjamisandmed otse teie peopesas

    Saavutage oma suutervise ja -hügieeni eesmärgid Sonicare’i hambaharja ja rakendusega. Need kaks töötavad sujuvalt koos, et edastada teile harjamise, juhiseid, nõuandeid ja nippe ning kohandatud sisu. Üheskoos jõuate sihile.

    Kandke hoolt, laadige seda kõikjal

    Kandke hoolt, laadige seda kõikjal

    Meie laadimisfunktsiooniga reisivutlar, millel on integreeritud laadimispesa, võimaldab teil seadet liikvel olles laadida. See on piisavalt tugev, et teie Sonicare’i hambahari oleks kaitstud, kuid samas piisavalt kompaktne, et mahtuda igasse kotti, muutes selle ideaalseks reisikaaslaseks.

    Juhendatud harjamisseansid

    Juhendatud harjamisseansid

    Saavutage parim harjamise aeg Sonicare'i puhastustaimeritega. Iga 20 sekundi järel annab BrushPacer märku uue ala puhastamiseks. Pärast kahte minutit annab SmartTimer märku, et teie seanss on lõppenud.

    Jätkake parimat harjamist harjapea vahetamise meeldetuletusega

    Jätkake parimat harjamist harjapea vahetamise meeldetuletusega

    Kas teadsite, et harjapeade efektiivsus väheneb kolme kuu möödudes? Hambaarstid soovitavad harjapead regulaarselt vahetada, mistõttu on Philips Sonicare’i hambaharjadel harjapea vahetamise meeldetuletus. See jälgib harjamise sagedust ja intensiivsust ning tuletab teile meelde, kui on aeg harjapead vahetada.

    21 päeva regulaarset harjamist

    21 päeva regulaarset harjamist

    Ühe laadimisega saate hambaid regulaarselt harjata kuni 21 päeva, mis muudab igapäevarutiini mugavamaks.

    Tehnilisi andmeid

    • Intensiivsusi

      Kõrge
      Võimsama puhastamise jaoks
      Keskmine
      Igapäevaseks puhastamiseks
      Madal
      Tundlikele hammastele ja igemetele

    • Toote värskendus

      Toe periood
      Philips pakub vajalikke turvauuendusi kuni 31. detsembrini 2026.

    • Võimsus

      Pinge
      100–240 V

    • Tehnilised andmed

      Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani)
      21 päeva
      Aku
      Laetav
      Aku tüüp
      Liitiumioon
      Energiatarbimine
      Ooterežiim ilma ekraanita 0,08 W

    • Disain ja viimistlus

      Värv
      Must

    • Hooldus

      Garantii
      Kaheaastane piiratud garantii

    • Ühilduvus

      Bluetoothi juhtmevaba tehnoloogia
      Ühendatud harjamisrakendus
      Ühilduvus Androidiga
      Android-telefonid, millel on Bluetooth 4.0 või uuem versioon
      Ühilduvus iOS-iga
      iPhone, millel on Bluetooth 4.0 või uuem versioon

    • Lihtsasti kasutatav

      Käepide
      Peenike, ergonoomiline disain
      Akunäidik
      Valgustatud ikoon näitab aku tööiga
      Käepideme ühilduvus
      Lihtsa klõpskinnitusega harjapead
      Reisivutlar
      Reisivutlar laadimiseks
      Taimer
      BrushPacer ja SmartTimer

    • Kaasasolevad tarvikud

      Käepide
      1 6500 laetav hambahari
      Reisivutlar
      1 reisivutlar
      Harjapea
      1 S2 Sensitive
      Laadija
      1 USB-A laadija

    • Puhastusjõudlus

      Katu eemaldamine
      1000% tõhusam*
      Kiirus
      62 000 harjaliigutust minutis

    • Režiimid

      Puhastamine
      Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks
      Valge
      Pinnalt plekkide eemaldamine
      Tundlik
      Tundlikele hammastele ja igemetele

    • Nutikate anduritega tehnoloogia

      Tagasiside jõulise harjamise kohta
      • Süttib lilla valgusrõngas
      • Vibreerimine ja pulseeriv heli
      Asendamise meeldetuletus
      BrushSync teavitab, kui peate hambaharjapead vahetama

    • Sonicare'i rakendus

      Jälgimine ja eduaruanded
      Jälgib harjamise mustreid aja jooksul, aidates teil suuhügieeni säilitada.

    Saage selle toote kohta tuge

    Leidke toote näpunäiteid, KKK-d, kasutusjuhendeid ning ohutus- ja vastavusteavet.
    Leidke varuosasid või lisatarvikuid

    Minge osade ja tarvikute juurde

    Tarvikud

    Soovitatud tooted

    Hiljuti vaadatud tooted

    • raskesti ligipääsetavates kohtades võrreldes käsihambaharjaga kuue nädala jooksul.

