Kuni 7× tervemad igemed* kõigest kahe nädalaga

Igemete tervise parandamiseks klõpsake valikul G3 Premium Gum Care’i harjapea. Selle väiksem suurus ja igemepiirile suunatud harjased võimaldavad igemehaigusi põhjustavat igemepiiri õrnalt, kuid tõhusalt puhastada. On kliiniliselt tõestatud, et see vähendab igemepõletikku* kuni 100% ja tagab kuni 7× tervemad igemed kõigest kahe nädalaga.*