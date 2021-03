Kuidas Covid-19 levib ning kuidas ennast ja teisi selle eest kaitsta?

Aja jooksul kaotavad kõik viirused nakatamisvõime. Ent nakatamisvõime vähenemise määr sõltub suuresti

temperatuurist.

Temperatuuril alla -35 °C kaotab enamik viirusi nakatamisvõimet väga aeglaselt. Temperatuuri tõustes toimub see palju kiiremini. Tegelikult on enamik viirusi täielikult passiivsed 30 minuti jooksul temperatuuril 60 °C ja mõne sekundi jooksul temperatuuril 100 ° C. [17]

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) oletab siiski, et ilmastik ja kliima ei mõjuta viiruste levikut oluliselt. „Temperatuur ja niiskus võivad küll mõjutada viiruse säilimist väljaspool inimkeha, kuid selle mõju on inimkontaktide määraga võrreldes tõenäoliselt väike.“ [17]