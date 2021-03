Kuidas muuta siseõhk ohutumaks?

Mõnede siseruumides esinevate allergeenide põhiallikad on tolmulestad, hallitus ja teatavad lemmikloomad. Need võivad põhjustada allergilist riniiti, mida tuntakse ka heinapalavikuna. Sage aevastamine, kinnine, sügelev ja nohune nina on mõned levinumad sümptomid, kusjuures suur osa allergilise riniidiga inimestest kannatab ka uneprobleemide all. Astmat põdevatel inimestel on põletikulised kopsutorud. Allergeenid, näiteks lemmikloomade kõõm või õietolm, võivad põhjustada astmat, tekitades hingamisraskusi.

Kassid ja koerad eraldavad allergeene aastaringselt. Kui lemmikloom end sügab, levitab ta suures koguses karvu ja kõõma, mis pidevalt õhus ringlevad. Isegi kui teil pole lemmikloomi, on teisi allergiat ja astmat põhjustavaid tegureid, näiteks õietolm ja tolmulestad. Õietolmu osakesed sisenevad koos tuulega avatud akende kaudu või jäävad õues olles teie riiete külge. Tolmulestad on kõige levinumad siseruumides eksisteerivad allergeenid, mis vohavad just niiskes keskkonnas. Värske õhu puudumine võib tõsta siseruumide niiskustaset tagades tolmulestadele täiusliku kasvulava. Nad toituvad surnud naharakkudest ja paljunevad kiiresti teie voodis, vaiba sees ja muus pehmes mööblis.

Voodi, vaiba ja põrandate tolmuimejaga puhastamine aitab teil neid allergeene vähendada, kuid mõned neist jäävad õhku püsima. Philipsi õhupuhastites on HEPAfilter (suure tõhususega tahkete osakeste filter). HEPA-filter koosneb mitmekihilistest võrkudest, mis on valmistatud juuksekarvast õhemast klaaskiudniidist ja mis aitab teil neid allergeene oma kodus kinni püüda, et hingata puhtamat õhku.