Mis on viirused?

RNA-viirused on mitmekesisemad, hõlmates koroonaviiruseid, influentsaviiruseid, HIV-d, leetreid ja mumpsi. Enamik viiruste perekondi, mis on võimelised inimesi nakatama, on RNA tüüpi. Need on märksa ebastabiilsemad, kuna vigadele kalduva replikatsiooni tõttu on neil palju suurem mutatsioonimäär.