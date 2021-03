NNanoProtect HEPA-filtris kasutatakse mehaanilise ja elektrostaatilise filtreerimise kombinatsiooni, mille puhul mehaanilise toimega püütakse kinni suuremad osakesed, keskmise suurusega osakeste püüdmiseks kasutatakse elektrostaatilisi jõude ning molekulidevaheliste vastastikuste mõjudega eemaldatakse väikseimad osakesed. Selline filtri konstruktsioon tagab kaasaskantava õhupuhastaja optimaalse CADRi ja väiksema energiatarbimise võrreldes muude HEPAfiltritega, näiteks Euroopa standardile vastav HEPA H13 või H14, millel on suurenenud õhutakistus, mille tulemusel on CADR väiksem.

HEPA H13/14-filtrid on ette nähtud kasutamiseks kosmoses või steriilsetes ruumides. HEPA H13/14-filtrit sisaldavad õhupuhastajad maksavad tavaliselt rohkem kui 1200 eurot ega ole optimeeritud kasutamiseks tarbijate jaoks reaalsetes olukordades, kus reostust esineb sageli.

Philipsi NanoProtect HEPA-filtrid on klassifitseeritud kui HEPA-filtrid vastavalt Ameerika Ühendriikide standarditele US DOE-STD-3020-2015, milles täpsustatakse, et filtri filtreerimistõhusus seadmes kasutatavas uhiuues filtris kuni 0,3 mikroni suuruste osakeste puhul on >/= 99,97%. HEPA H13-filtrid vastavad Euroopa standardile EN1822, mis näeb ette, et filtreerimistõhusust tuleks mõõta pärast filtri täiendavat töötlemist, st selle tühjendamist.