Kuidas viirused levivad?

Köhimine, aevastamine, isegi laulmine on kõik viisid, kuidas hingamisteede piisad ja aerosoolid õhku sisenevad. WHO (Maailma Terviseorganisatsiooni) andmetel on sellised piisad suuremad (> 5–10 μm) [4] ja vajavad seetõttu edasikandmiseks lähedust.

Aerosoolid on sisuliselt piiskade tuumad – pisikesed osakesed, mis võivad õhus viibida minutitest kuni tundideni, st piisavalt kaua, et neid sisse hingata.