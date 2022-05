Philipsi käeshoitav rõivaauruti 7000 on mugav, kiire ja tõhus lahendus rõivaste aurutamiseks millal iganes seda vajate. Samuti tapab see 99,9% bakteritest*, et teie riideid värskendada. Nüüd on kõik, mis teil on, valmis kandmiseks hetkega.

*Analüüsitud kolmanda osapoole asutuses bakteriliike Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 1-minutilise aurutamisajaga.