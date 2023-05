Filtrikohvil ja espressol on erinevad valmistamismeetodid ja seetõttu vajavad need erinevat sorti kohviube. Filtrikohvi valmistatakse tavaliselt Arabica ubadest ja filtekohvimasinas. Seevastu espressot valmistatakse espressomasinas, kasutades segu, mis koosneb ligikaudu 60-70% ulatuses Arabica ubadest ja 30-40% Robusta ubadest. Röstimisel läbib filtrikohv kerge või keskmise röstimise, et tõsta esile ubade maitset ja luua peeneid aroome. Seevastu espresso puhul kasutatakse tumedat ja intensiivset röstimist, et tuua esile röstitud šokolaadi nüansid ja suurendada happelisust. Näita kõiki kohvimasinaid, millega saab valmistada filtrikohvi ja espressot