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  • Võimsus loeb!
  • Võimsus loeb!
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  • Võimsus loeb!
  • Võimsus loeb!
  • Võimsus loeb!
  • Võimsus loeb!

Tootmine lõpetatud

PowerLifeTolmukotiga tolmuimeja

FC8452/01

4.1
| (9) Auhinnad
Võimsus loeb!
Suurepärased puhastustulemused kõikidel põrandatel Philipsi tolmuimejaga PowerLife FC8452/01 tänu selle 2000 W mootorile.
Kuva kõik eelised

2000 W mootor annab puhastamisel suurepärased tulemused

Võimsus loeb!

  • 2000 W

  • 350 W imemisvõimsus

2000 W mootor tekitab kuni 350 W imemisvõimsuse

2000 W mootor tekitab kuni 350 W imemisvõimsuse

See võimas 2000 W mootor tekitab kuni 350 W imemisvõimsuse, tagades täiusliku tulemuse.

3-liitrine s-bag tolmukott kauakestvaks puhastamiseks

3-liitrine s-bag tolmukott kauakestvaks puhastamiseks

Tänu selle Philipsi tolmukoti suurele mahtuvusele saate tolmukotti optimaalselt kasutada, mistõttu peate seda harvem vahetama.

Tänu eriti pikale ergonoomilisele käepidemele ulatub igasse nurka

Tänu eriti pikale ergonoomilisele käepidemele ulatub igasse nurka

Ergonoomilise kujuga käepidet on mugav kasutada. Selle eriti pikk vars ulatub kaugemale, nii et saate vaevata puhastada ka raskesti ligipääsetavaid kohti.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

Arvustused

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4.1

5-st

9

Auhinnad

2

18/05/2015

Polska

Polska

Polecam

Używam odkurzacza codziennie ponieważ mamy małe dziecko.Jestem zadowolony z tego modelu.Ma dobrą moc,duży worek na śmieci,aluminiowa rura jest lekka,jest mały przez co nie zajmuje dużo miejsca

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01

17/07/2014

Polska

Polska

jest bardzo dobry

Za taką cenę bardzo dobry odkurzacz. Mały ale bardzo dobrze odkurza .Jestem zadowolona.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01

17/07/2014

Polska

Polska

jest bardzo dobry

Za taką cenę bardzo dobry odkurzacz. Mały ale bardzo dobrze odkurza .Jestem zadowolona.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.