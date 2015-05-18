Odkurzacz sprawdza się świetnie. Podoba mi się, że worek można po prostu wysypać, od czasu do czasu wyprać i po sprawie. Dotychczas używałam odkurzacza z workami papierowymi ( często okazuje się, że wcale nie pasują, trzeba je docinać itp. ) oraz bezworkowego ( filtr po jakimś czasie jest do wymiany - nie da się go porządnie wyczyścić ). Nie spełniły moich oczekiwań. Moc ssania jest ogromna, naprawdę trzeba uważać, żeby czegoś niepożądanego nie wciągnąć:). Aluminiowe rury gwarantują trwałość produktu i najważniejsze - wreszcie nie boli mnie kręgosłup po odkurzeniu całego mieszkania ( jestem raczej wysoka ). Długość rury można wygodnie dopasować i szczerze mówiąć, zostaje jeszcze zapas. Nie zdarzyło mi się to w żadnym innym odkurzaczu, a było ich już kilka. Jestem bardzo zadowolona z zakupu. POLECAM!