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Tootmine lõpetatud
FC8452/01
2000 W
350 W imemisvõimsus
See võimas 2000 W mootor tekitab kuni 350 W imemisvõimsuse, tagades täiusliku tulemuse.
Tänu selle Philipsi tolmukoti suurele mahtuvusele saate tolmukotti optimaalselt kasutada, mistõttu peate seda harvem vahetama.
Ergonoomilise kujuga käepidet on mugav kasutada. Selle eriti pikk vars ulatub kaugemale, nii et saate vaevata puhastada ka raskesti ligipääsetavaid kohti.
4.1
5-st
9
Auhinnad
Mateusz87
18/05/2015
Polska
Polecam
Używam odkurzacza codziennie ponieważ mamy małe dziecko.Jestem zadowolony z tego modelu.Ma dobrą moc,duży worek na śmieci,aluminiowa rura jest lekka,jest mały przez co nie zajmuje dużo miejsca
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See arvustus tehti tootele Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01
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See arvustus tehti tootele Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01
lilla
17/07/2014
Polska
jest bardzo dobry
Za taką cenę bardzo dobry odkurzacz. Mały ale bardzo dobrze odkurza .Jestem zadowolona.
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See arvustus tehti tootele Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01
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See arvustus tehti tootele Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01
edytadominik
17/07/2014
Polska
jest bardzo dobry
Za taką cenę bardzo dobry odkurzacz. Mały ale bardzo dobrze odkurza .Jestem zadowolona.
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See arvustus tehti tootele Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Odkurzacz workowy PowerLife FC8452/01