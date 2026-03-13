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PowerLife Tolmukotiga tolmuimeja
Tootmine lõpetatud
Tugi
FC8452/01
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Important Information Manual Philips PowerLife Vacuum cleaner with bag
User Manual Philips PowerLife Vacuum cleaner with bag
Kõik (2)
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Minu Philipsi tolmuimejal on väike imemisvõimsus
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