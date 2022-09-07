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Tootmine lõpetatud
FC8660/91
AirflowMaxi tehnoloogia
TriActive+ otsak
EPA 10 pestav filter
AirflowMaxi tehnoloogia maksimeerib õhuvoogu ning tolmukott avaneb ühtlaselt, et imemisvõime oleks maksimaalne isegi siis, kui kott hakkab täis saama!
TriActive+ otsak sooritab kolm toimingut ühekorraga: 1) avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm; 2) imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse; 3) pühib kahe külgmise harjaga kokku tolmu ja sodi, mis on mööbli ja seinte vastas
Tänu spetsiaalsele 4 l tolmukambrile saate tolmukotti optimaalselt kasutada, nii saate kauem koristada.
Auhinnad
4.0
5-st
4
Auhinnad
irenstef
07/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Много съм доволна от продукта, който закупих.
Изключително добро съотношение качество - цена, което за мен е много важно.
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See arvustus tehti tootele Performer Active FC8660/91 Прахосмукачка с торбичка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Active FC8660/91 Прахосмукачка с торбичка
Tom42
01/03/2016
Česká republika
Kvalitní výrobek
Používán párkrát, naprostá spokojenost, pracuje jak má a to na koberci i na vinylu.
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See arvustus tehti tootele Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač
krenem00
13/07/2015
Česká republika
Vysavac je lehky a ma vyborny saci vykon
Vysavac je lehky a dostatecne dlouhy elektricky kabel. Vysavani ozkouseno na dlazbe a linu :-)
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See arvustus tehti tootele Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Active FC8660/91 Sáčkový vysavač