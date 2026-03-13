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Performer Active Tolmukotiga tolmuimeja
Tootmine lõpetatud
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FC8660/91
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EU Declaration of conformity Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8660/91 - English (US)
Important Information Manual Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag
Kõik (2)
Kus asub Philipsi tolmuimeja mudeli ja seerianumber?
Kuidas puhastada Philipsi tolmuimeja filtrit?
Tolmukott s-bagClassic Long Performance (4 tk)
Tolmukott s-bagAllergiavastased tolmukotid
Minu Philipsi tolmuimeja ei lülitu sisse
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