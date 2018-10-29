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  • Standard Product Photo Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Alternative Product Photograph Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Front-top-left product photograph Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Standard Product Photo Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Alternative Product Photograph Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01
  • Front-top-left product photograph Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner FC8724/01

Tootmine lõpetatud

EasyCleanTolmukotita tolmuimeja

FC8724/01

Pingutusevaba puhastamine

EasyCleani tootesari on loodud inimestele, kes soovivad minimaalse vaevaga hoolikalt puhastada.

Kuva kõik eelised

Tolmukotti pole tarvis

Pingutusevaba puhastamine

  • 1800 W

1800 W mootor tekitab kuni 300 W imemisvõimsuse

1800 W mootor tekitab kuni 300 W imemisvõimsuse

Philipsi 1800 W mootoriga tolmuimeja tekitab kuni 300 W imemisvõimsuse, tagades täiusliku tulemuse.

Super Clean Air HEPA 12 filter, 99,5% filtreerimine

Super Clean Air HEPA 12 filter, 99,5% filtreerimine

Super Clean Air HEPA 12 filter püüab kinni vähemalt 99,5% kõikidest respiratoorset allergiat tekitavatest mikroskoopilistest kahjuritest.

Tolmukambrit võite lihtsalt küljest ära võtta ja tühjendada

Tolmukambrit võite lihtsalt küljest ära võtta ja tühjendada

Kotita tolmuimejal on läbipaistev tolmukamber, kus on näha põrandatelt eemaldatud tolm, ning see võimaldab kergesti üles leida kogemata sisseimetud väärtuslikke esemeid.

Tehnilised andmed

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.