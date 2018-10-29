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Tootmine lõpetatud
FC8724/01
Pingutusevaba puhastamine
EasyCleani tootesari on loodud inimestele, kes soovivad minimaalse vaevaga hoolikalt puhastada.
1800 W
Philipsi 1800 W mootoriga tolmuimeja tekitab kuni 300 W imemisvõimsuse, tagades täiusliku tulemuse.
Super Clean Air HEPA 12 filter püüab kinni vähemalt 99,5% kõikidest respiratoorset allergiat tekitavatest mikroskoopilistest kahjuritest.
Kotita tolmuimejal on läbipaistev tolmukamber, kus on näha põrandatelt eemaldatud tolm, ning see võimaldab kergesti üles leida kogemata sisseimetud väärtuslikke esemeid.
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