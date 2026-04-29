10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Tolmuimejad ja mopid
Kõik seeriad
EasyClean Tolmukotita tolmuimeja
Tootmine lõpetatud
Tugi
FC8724/01
Mine e-poodi
Logige sisse või looge konto
Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
Eco passport Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner - English (US)
Important Information Manual Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner
Kõik (3)
Kus asub Philipsi tolmuimeja mudeli ja seerianumber?
Kuidas puhastada Philipsi tolmuimeja tolmukambrit
Kuidas puhastada Philipsi tolmuimeja filtrit?
s-filter® väljalaskefilter
Tolmukott s-bagClassic Long Performance (4 tk)
Tolmukott s-bagAllergiavastased tolmukotid
Minu Philipsi tolmuimeja ei lülitu sisse
Minu Philipsi tolmuimeja kuumeneb üle
Minu Philipsi tolmuimejal on väike imemisvõimsus
Ma tunnen Philipsi tolmuimeja kasutamisel elektrilööke
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata