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Tootmine lõpetatud
FC8955/09
99,9% tolmu eemaldamine
900 W
4 l
Ainulaadne AirflowMaxi tehnoloogia tagab tugeva imemisvõimsuse pikemalt, et tolmukoti saaks lõpuni kasutada. Tehnoloogia keskendub kolme võtmeküsimuse optimeerimisele. 1) Tolmukambri ainulaadne ribiline profiil maksimeerib õhuvoo tolmukoti ümber, et oleks võimalik selle pind täielikult ära kasutada. 2) Spetsiaalne tolmukamber võimaldab tolmukotil ühtlaselt avaneda. 3) Tolmukoti kvaliteetsest mitteummistuvast kiudainest struktuurid neelavad tolmu, vältides pooride ummistamist ja seega imemisvõimsuse vähenemist.
Uus otsak TriActive LED paljastab tänu selle eksklusiivsele põrandavalgusetehnoloogiale varjatud tolmu. Tänu selle unikaalsele kummiklapi struktuurile ei teki tänu harjasteta otsakule pusasid, kuna keerlevad harjased puuduvad. Tänu oma lihtsale kujule on see lame, mistõttu pääsete ligi veelgi suurematele aladele.
Funktsioon CarpetClean sobib ideaalselt sügavpuhastuseks. Otsak sobib kõige keerukamateks vaibapuhastusteks ning selle puhastusjõudlus on pehme kattega põrandate puhul parim.
Auhinnad
3.8
5-st
12
Auhinnad
Solt
09/01/2019
Україна
рекомендую
Поки що порохотяг у мене 1-й день, перші враження відмінні, і дизайн і тяга, чистота, підсвітка показала наскільки не видно пилу і бруду... Управління на річці, інтелектуальна управління, заощадження енергії при максимальній тязі, струмом поки що не било :)і. Ну поки що все супер. З мінусів не зручна, упруга труба, короткуватий мережевий шнур, ...
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See arvustus tehti tootele Performer Ultimate FC8955/09 Vacuum cleaner with bag
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Ultimate FC8955/09 Vacuum cleaner with bag
02/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Страхотен продукт!
Много съм доволна! Голяма всмукателна мощ, регулираща се в различни степени! Четката със светлини е супер! Тиха и удобна! Удоволствие да се чисти с нея! Препоръчвам!
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See arvustus tehti tootele Performer Ultimate FC8955/09 Прахосмукачка с торбичка
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See arvustus tehti tootele Performer Ultimate FC8955/09 Прахосмукачка с торбичка
tocka
28/02/2020
Hrvatska
Zvjer koja sve vidi i ne propušta slučaju
Usisavač koji super usisava s komandama na ručki tako da se nema potrebe saginjati i mjenjati snagu.Svijetlo je super, jer dodatno ukazuje na svaku nečistoću ( kao maglenke na autu kad se vozite u magli) na podu.
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See arvustus tehti tootele Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom
99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega põrandatelt otsakute abil (IEC62885-2).