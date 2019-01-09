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  • Täielik tõhusus.Süvapuhastuseks.
  • Täielik tõhusus.Süvapuhastuseks.
  • Täielik tõhusus.Süvapuhastuseks.
  • Täielik tõhusus.Süvapuhastuseks.
  • Täielik tõhusus.Süvapuhastuseks.
  • Täielik tõhusus.Süvapuhastuseks.
  • Täielik tõhusus.Süvapuhastuseks.
  • Täielik tõhusus.Süvapuhastuseks.
  • Täielik tõhusus.Süvapuhastuseks.
  • Täielik tõhusus.Süvapuhastuseks.
  • Täielik tõhusus.Süvapuhastuseks.
  • Täielik tõhusus.Süvapuhastuseks.
  • Täielik tõhusus.Süvapuhastuseks.
  • Täielik tõhusus.Süvapuhastuseks.
  • Täielik tõhusus.Süvapuhastuseks.
  • Täielik tõhusus.Süvapuhastuseks.
  • Täielik tõhusus.Süvapuhastuseks.
  • Täielik tõhusus.Süvapuhastuseks.
  • Täielik tõhusus.Süvapuhastuseks.
  • Täielik tõhusus.Süvapuhastuseks.

Tootmine lõpetatud

Performer UltimateTolmukotiga tolmuimeja

FC8955/09

3.8
| (12) Auhinnad

2 auhinnad

Täielik tõhusus.Süvapuhastuseks.
Innovatiivne Philipsi Performer Ultimate on meie kõige kaasaegsem kotiga tolmuimeja
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TriActive LED-tehnoloogia näitab varjatud tolmu.

Täielik tõhusus.Süvapuhastuseks.

  • 99,9% tolmu eemaldamine

  • 900 W

  • 4 l

Uudne AirflowMaxi tehnoloogia tagab püsivalt tugeva imemisvõimsuse

Uudne AirflowMaxi tehnoloogia tagab püsivalt tugeva imemisvõimsuse

Ainulaadne AirflowMaxi tehnoloogia tagab tugeva imemisvõimsuse pikemalt, et tolmukoti saaks lõpuni kasutada. Tehnoloogia keskendub kolme võtmeküsimuse optimeerimisele. 1) Tolmukambri ainulaadne ribiline profiil maksimeerib õhuvoo tolmukoti ümber, et oleks võimalik selle pind täielikult ära kasutada. 2) Spetsiaalne tolmukamber võimaldab tolmukotil ühtlaselt avaneda. 3) Tolmukoti kvaliteetsest mitteummistuvast kiudainest struktuurid neelavad tolmu, vältides pooride ummistamist ja seega imemisvõimsuse vähenemist.

TriActive LED süvapuhastuse tagamiseks

TriActive LED süvapuhastuse tagamiseks

Uus otsak TriActive LED paljastab tänu selle eksklusiivsele põrandavalgusetehnoloogiale varjatud tolmu. Tänu selle unikaalsele kummiklapi struktuurile ei teki tänu harjasteta otsakule pusasid, kuna keerlevad harjased puuduvad. Tänu oma lihtsale kujule on see lame, mistõttu pääsete ligi veelgi suurematele aladele.

CarpetClean funktsioon on mõeldud pehmete põrandate tõhusaks puhastamiseks.

CarpetClean funktsioon on mõeldud pehmete põrandate tõhusaks puhastamiseks.

Funktsioon CarpetClean sobib ideaalselt sügavpuhastuseks. Otsak sobib kõige keerukamateks vaibapuhastusteks ning selle puhastusjõudlus on pehme kattega põrandate puhul parim.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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3.8

5-st

12

Auhinnad

09/01/2019

Україна

Україна

рекомендую

Поки що порохотяг у мене 1-й день, перші враження відмінні, і дизайн і тяга, чистота, підсвітка показала наскільки не видно пилу і бруду... Управління на річці, інтелектуальна управління, заощадження енергії при максимальній тязі, струмом поки що не било :)і. Ну поки що все супер. З мінусів не зручна, упруга труба, короткуватий мережевий шнур, ...

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Ultimate FC8955/09 Vacuum cleaner with bag

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Ultimate FC8955/09 Vacuum cleaner with bag

02/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Страхотен продукт!

Много съм доволна! Голяма всмукателна мощ, регулираща се в различни степени! Четката със светлини е супер! Тиха и удобна! Удоволствие да се чисти с нея! Препоръчвам!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Ultimate FC8955/09 Прахосмукачка с торбичка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Ultimate FC8955/09 Прахосмукачка с торбичка

28/02/2020

Hrvatska

Hrvatska

Zvjer koja sve vidi i ne propušta slučaju

Usisavač koji super usisava s komandama na ručki tako da se nema potrebe saginjati i mjenjati snagu.Svijetlo je super, jer dodatno ukazuje na svaku nečistoću ( kao maglenke na autu kad se vozite u magli) na podu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. 99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega põrandatelt otsakute abil (IEC62885-2).