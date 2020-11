ErgoGrip kaugjuhtimispuldiga käepide, millel on sisseehitatud juhtnupud

Tänu ergonoomilisele kaugjuhtimispuldile, on võimsuse seaded kohe teie käeulatuses, mis võimaldab teil kergesti vahetada võimsuse seadeid vastavalt puhastatava pinna asukohale ja tüübile, muutes tolmu eemaldamise veelgi efektiivsemaks. Kaugjuhtimispuldi eeliseks on ka asjaolu, et te ei pea pidevalt sirutuma põhiseadme suunas, mis muudab puhastamise varasemast veelgi lihtsamaks ja ei nõua järeleandmisi seadme manööverdamisvõimes.