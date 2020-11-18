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Tootmine lõpetatud
ParquetCare
Kaugjuhtimispult
Suure jõudlusega 2200 W mootor tekitab suurepäraseks puhastamiseks kuni 500 W imemisvõimsuse.
Tänu tolmukoti suurele mahtuvusele saate tolmukotti optimaalselt kasutada, mistõttu peate seda harvem vahetama.
Mugava kaugjuhtimispuldiga saate hõlpsalt muuta imemisvõimsust, ilma et peaksite kummarduma.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
18/11/2020
Україна
Надпотужний пилосос . Просто вауууу!!!!
При цьому це най тихіший який я коли небуть мала. Рекомендую 100 раз!!!!
Positiivsed omadused
Усе абсолютно
Negatiivsed omadused
—-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer FC9166/01 Пилосос із мішком для пилу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer FC9166/01 Пилосос із мішком для пилу