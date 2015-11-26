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Tootmine lõpetatud
2200 W
500 W imemisvõimsus
HEPA 13 pestav filter
Suure jõudlusega 2200 W mootor tekitab suurepäraseks puhastamiseks kuni 500 W imemisvõimsuse.
See Philipsi tolmuimeja on disainitud nii, et kogu sisseimetav õhk läbib pestava HEPA 13 filtri (99,95% filtreerimine), kuni see pole ummistunud. Mingi leke pole võimalik!
Tänu tolmukoti suurele mahtuvusele saate tolmukotti optimaalselt kasutada, mistõttu peate seda harvem vahetama.
4.7
5-st
9
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Przemek80
26/11/2015
Polska
Świetny odkurzacz
Jestem właścicielem Odkurzacza Philips Performer FC 9172/01. Od samego zakupu jestem z niego bardzo zadowolony. Posiada specjalną nasadkę, która umożliwia usuwanie kurza z narożników. Posiada bardzo długi kabel, dlatego nie muszę ciągle przepinać się do innego gniazdka. Worek jest wystarczająco duży, nie trzeba go ciągle zmieniać. Dzięki filtrowi Hepa 13 pochłania cały kurz.
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piterg
18/12/2013
Polska
Duża moc i niewielkie gabaryty
Bardzo dobra płynna regulacja mocy. Odkurzacz ze specjalna szczotką bardzo dobrze zbiera kurz (np, ze sprzętu elektronicznego który przyciaga wszystko). Dobra separacja zapachów. Z odkurzacza nie czuć prawie nic (pisze prawie bo tylko odkurzacze wodne chyba zapewniają 99,9% separacji kurzu) Poręczny
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Agusia1982
07/11/2013
Polska
Bardzo dobry i mocny odkurzacz
Odkurzacz godny polecenia. Bardzo mocny i zwinny. Tak fajny produkt używa się z przyjemnością;)
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