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  • Standard Product Photo Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9184/01
  • Find your model number - export Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9184/01
  • Standard Product Photo Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9184/01
  • Find your model number - export Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9184/01

Tootmine lõpetatud

PerformerProTolmukotiga tolmuimeja

FC9184/01

5

| (4) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Maksimaalne imemisvõimsus isegi siis, kui kott hakkab täis saama*

2100 W mootori ja spetsiaalse tolmukambriga Philips PerformerPro tolmuimeja säilitab võimsa õhuvoo, tagades parima imemisvõimsuse. Suurepärane puhtus isegi siis, kui kott hakkab täis saama!*

Kuva kõik eelised

2100 W mootor ja 5 l tolmumaht

Maksimaalne imemisvõimsus isegi siis, kui kott hakkab täis saama*

  • 2100 W

  • Filter HEPA 12

  • 5 l

2100 W mootor tekitab kuni 475 W imemisvõimsuse

2100 W mootor tekitab kuni 475 W imemisvõimsuse

2100 W mootor tekitab kuni 475 W imemisvõimsuse, tagades täiusliku tulemuse.

Uus kolm-ühes TriActive'i otsak imeb endasse nii jämeda kui ka peene tolmu

Uus kolm-ühes TriActive'i otsak imeb endasse nii jämeda kui ka peene tolmu

TriActive'i otsak sooritab kolm puhastustoimingut ühekorraga: 1) avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm; 2) imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse; 3) pühib vasaku ja parema külgmise õhukanaliga kokku tolmu ja sodi, mis on tihedalt mööbli ja seinte vastas.

Filter EPA 12 filtreerib 99,5% tolmust

Filter EPA 12 filtreerib 99,5% tolmust

See eriline väljalaskefilter püüab kinni 99,5% tolmust enne, kui õhk ruumi tagasi puhutakse, tagades puhta ja tolmuvaba keskkonna.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

4

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

28/07/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jól összerakott, erős porszívó.

Álom vele a takarítás, erős, nagy szívóteljesítmény, a teljesítmény szabályozható. Legalacsonyabb fokozatban is jól szív és extra csendes!! Több ismerősöm is Philips porszívót vett az ajánlásomra!

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See arvustus tehti tootele PerformerPro FC9184/01 Porzsákos porszívó

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See arvustus tehti tootele PerformerPro FC9184/01 Porzsákos porszívó

28/02/2018

Česká republika

Česká republika

Prostě Philips maximální spokojenost

Super sací výkon a to se týká i všech nových modelů. jednoduchá údržba , mnoho doplňku .

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See arvustus tehti tootele PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač

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See arvustus tehti tootele PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač

28/06/2017

România

România

Recomand

practic, util, econom, silențios, ușor de manevrat

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See arvustus tehti tootele PerformerPro FC9184/01 Aspirator cu sac

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See arvustus tehti tootele PerformerPro FC9184/01 Aspirator cu sac

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Lahtiütlused

  1. Imemisvõimsust katsetatud rahvusvahelise standardi IEC 60312-1 nõuete kohaselt, katse teostas sõltumatu katseinstituut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., august 2012)