Viiekihilisest kvaliteetsest, mitteummistuvast materjalist valmistatud Philipsi s-bag Ultra Long Performance tolmukott püüab kinni isegi kõige peenema tolmu. Selline suurepärane filtreerimine tagab puhtama tulemuse ja värske õhu teie kodus. Samuti säilib tänu mitmekihilisele filtreerimisele tolmuimeja suur imemisvõimsus kogu tolmukoti kasutusaja vältel. TÜV Rheinland Group katsetas sõltumatult s-bag ULP tolmukotti ning väljastas sellele sertifikaadi. On tõestatud, et selle kasutusaeg on kuni 80% pikem kui tavalisel tolmukotil.