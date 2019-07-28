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Tootmine lõpetatud
Maksimaalne imemisvõimsus isegi siis, kui kott hakkab täis saama*
2100 W mootori ja spetsiaalse tolmukambriga Philips PerformerPro tolmuimeja säilitab võimsa õhuvoo, tagades parima imemisvõimsuse. Suurepärane puhtus isegi siis, kui kott hakkab täis saama!*
2100 W
Filter HEPA 12
5 l
2100 W mootor tekitab kuni 475 W imemisvõimsuse, tagades täiusliku tulemuse.
TriActive'i otsak sooritab kolm puhastustoimingut ühekorraga: 1) avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm; 2) imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse; 3) pühib vasaku ja parema külgmise õhukanaliga kokku tolmu ja sodi, mis on tihedalt mööbli ja seinte vastas.
See eriline väljalaskefilter püüab kinni 99,5% tolmust enne, kui õhk ruumi tagasi puhutakse, tagades puhta ja tolmuvaba keskkonna.
5.0
5-st
4
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Mcsbirs
28/07/2019
Magyarország
Nagyon jól összerakott, erős porszívó.
Álom vele a takarítás, erős, nagy szívóteljesítmény, a teljesítmény szabályozható. Legalacsonyabb fokozatban is jól szív és extra csendes!! Több ismerősöm is Philips porszívót vett az ajánlásomra!
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See arvustus tehti tootele PerformerPro FC9184/01 Porzsákos porszívó
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See arvustus tehti tootele PerformerPro FC9184/01 Porzsákos porszívó
klark17
28/02/2018
Česká republika
Prostě Philips maximální spokojenost
Super sací výkon a to se týká i všech nových modelů. jednoduchá údržba , mnoho doplňku .
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See arvustus tehti tootele PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač
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See arvustus tehti tootele PerformerPro FC9184/01 Sáčkový vysavač
iuli
28/06/2017
România
Recomand
practic, util, econom, silențios, ușor de manevrat
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See arvustus tehti tootele PerformerPro FC9184/01 Aspirator cu sac
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See arvustus tehti tootele PerformerPro FC9184/01 Aspirator cu sac
Imemisvõimsust katsetatud rahvusvahelise standardi IEC 60312-1 nõuete kohaselt, katse teostas sõltumatu katseinstituut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., august 2012)