10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Tolmuimejad ja mopid
Kõik seeriad
Marathon Tolmukotita tolmuimeja
Tootmine lõpetatud
Tugi
FC9229/01
Mine e-poodi
Logige sisse või looge konto
Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
User Manual Philips Marathon Bagless vacuum cleaner
Marathon pakub tänu oma automaatsele filtripuhastuse süsteemile väga suurt puhastusjõudlust.
Kõik (3)
Kus asub Philipsi tolmuimeja mudeli ja seerianumber?
Kuidas puhastada Philipsi tolmuimeja tolmukambrit
Kuidas puhastada Philipsi tolmuimeja filtrit?
Minu Philipsi tolmuimeja ei lülitu sisse
Minu Philipsi tolmuimeja kuumeneb üle
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata