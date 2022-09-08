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  • Õlitõhus triikimine
  • Õlitõhus triikimine
  • Õlitõhus triikimine
  • Õlitõhus triikimine
  • Õlitõhus triikimine
  • Õlitõhus triikimine
  • Õlitõhus triikimine
  • Õlitõhus triikimine
  • Õlitõhus triikimine
  • Õlitõhus triikimine
  • Õlitõhus triikimine
  • Õlitõhus triikimine
  • Õlitõhus triikimine
  • Õlitõhus triikimine

Tootmine lõpetatud

PerfectCare Aqua ProTriikimissüsteem

GC9325

4.8
| (31) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet

1 auhind

Õlitõhus triikimine
PerfectCare Aqua Pro’le on omane ülikerge triikraud ja ülisuur 2,5-liitrine veepaak, mistõttu sobib seade ideaalselt pikemalt triikimiseks ja vertikaalselt aurutamiseks.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

ülikerges triikrauas

Õlitõhus triikimine

  • Max rõhk 6,5 bar

  • Kuni 440g võimas auruvoog

  • 2,5 l veepaak

  • Ülikerge triikraud

Ülisuur veepaak tagab pikema kasutusaja

Ülisuur veepaak tagab pikema kasutusaja

Tänu eriti suurele 2,5 l mahutavusega veepaagile saate triikrauda mugavalt kuni 3 tundi järjest kasutada, ilma et peaksite paaki veega täitma. Paak on läbipaistev, tagades teile 360° vaate, et saaksite lihtsasti jälgida, kui palju vett on auru tõhusaks genereerimiseks alles. Täitmise vajaduse korral on aurugeneraatoriga triikraual suur täiteava, mille kaudu saate triikrauda triikimise ajal mugavalt kraani all täita või siis täitmiseks kannu või pudelit kasutada.

Lihtne ja tõhus katlakivi eemaldamise süsteem

Lihtne ja tõhus katlakivi eemaldamise süsteem

Katlakivi regulaarne eemaldamine kaitseb teie triikrauda ja tagab teile parima aurukasutuse. Spetsiaalselt disainitud ja ideaalses asukohas asuv Easy De-Calc Plus funktsioon võimaldab suurepäraselt eemaldada katlakivi ja pikendada aurugeneraatoriga triikraua kasutusiga. Triikraud teavitab puhastamise ja katlakivi eemaldamise vajadusest nii tule kui ka heliga. Kui seade on jahtunud, siis lihtsalt eemaldage funktsiooni Easy De-Calc nupp, laske saastunud vesi ja katlakivi tassi ning valage ära.

Säästke energiat ECO-režiimiga

Säästke energiat ECO-režiimiga

Režiim ECO võimaldab teil energiat säästa, mõjutamata sealjuures triikimistulemusi negatiivselt. Režiimi ECO puhul kasutatakse väiksemat aurukogust, millest piisab siiski kõigi teie riiete triikimiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

31

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

3
2

08/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Чудесен продукт, полезен и практичен.

Харесвам ютията с парогенератор, защото пести време. С нея се глади лесно и удобно. Много практичен ред.

Positiivsed omadused

Спестява много време, в сравнение с обикновените ютии.

Negatiivsed omadused

Периодично трябва да се прави почистване на котления камък.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Pro GC9325/30 Ютия с парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Pro GC9325/30 Ютия с парогенератор

07/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Продуктът е с отлични характеристики!

С PerfectCare Aqua Pro Ютия с парогенератор GC9410/60 гладенето е удоволствие, лесно и бързо! Мога безопасно да оставя горещата плоча върху дъската за гладене и съм спокойна, че дрехата няма да се повреди!

Positiivsed omadused

Лека, с голям воден резервоар, гладя всичко, от джинси до коприна, без нужда от промяна на настройката на температурата

Negatiivsed omadused

Няма

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Ютия с парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Ютия с парогенератор

07/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Продуктът е уникален

Продукта вече го ползвам от много време и съм доволна. Глади перфекто, изключва и е направо уникален.

See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Ютия с парогенератор

See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Ютия с парогенератор

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.