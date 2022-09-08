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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Max rõhk 6,5 bar
Kuni 440g võimas auruvoog
2,5 l veepaak
Ülikerge triikraud
Tänu eriti suurele 2,5 l mahutavusega veepaagile saate triikrauda mugavalt kuni 3 tundi järjest kasutada, ilma et peaksite paaki veega täitma. Paak on läbipaistev, tagades teile 360° vaate, et saaksite lihtsasti jälgida, kui palju vett on auru tõhusaks genereerimiseks alles. Täitmise vajaduse korral on aurugeneraatoriga triikraual suur täiteava, mille kaudu saate triikrauda triikimise ajal mugavalt kraani all täita või siis täitmiseks kannu või pudelit kasutada.
Katlakivi regulaarne eemaldamine kaitseb teie triikrauda ja tagab teile parima aurukasutuse. Spetsiaalselt disainitud ja ideaalses asukohas asuv Easy De-Calc Plus funktsioon võimaldab suurepäraselt eemaldada katlakivi ja pikendada aurugeneraatoriga triikraua kasutusiga. Triikraud teavitab puhastamise ja katlakivi eemaldamise vajadusest nii tule kui ka heliga. Kui seade on jahtunud, siis lihtsalt eemaldage funktsiooni Easy De-Calc nupp, laske saastunud vesi ja katlakivi tassi ning valage ära.
Režiim ECO võimaldab teil energiat säästa, mõjutamata sealjuures triikimistulemusi negatiivselt. Režiimi ECO puhul kasutatakse väiksemat aurukogust, millest piisab siiski kõigi teie riiete triikimiseks.
Auhinnad
4.8
5-st
31
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
Йорданова
08/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Чудесен продукт, полезен и практичен.
Харесвам ютията с парогенератор, защото пести време. С нея се глади лесно и удобно. Много практичен ред.
Positiivsed omadused
Спестява много време, в сравнение с обикновените ютии.
Negatiivsed omadused
Периодично трябва да се прави почистване на котления камък.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Pro GC9325/30 Ютия с парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Pro GC9325/30 Ютия с парогенератор
Harieta
07/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Продуктът е с отлични характеристики!
С PerfectCare Aqua Pro Ютия с парогенератор GC9410/60 гладенето е удоволствие, лесно и бързо! Мога безопасно да оставя горещата плоча върху дъската за гладене и съм спокойна, че дрехата няма да се повреди!
Positiivsed omadused
Лека, с голям воден резервоар, гладя всичко, от джинси до коприна, без нужда от промяна на настройката на температурата
Negatiivsed omadused
Няма
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Ютия с парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Ютия с парогенератор
Цветанкка
07/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Продуктът е уникален
Продукта вече го ползвам от много време и съм доволна. Глади перфекто, изключва и е направо уникален.
See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Ютия с парогенератор
See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Ютия с парогенератор