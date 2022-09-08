Lihtne ja tõhus katlakivi eemaldamise süsteem

Katlakivi regulaarne eemaldamine kaitseb teie triikrauda ja tagab teile parima aurukasutuse. Spetsiaalselt disainitud ja ideaalses asukohas asuv Easy De-Calc Plus funktsioon võimaldab suurepäraselt eemaldada katlakivi ja pikendada aurugeneraatoriga triikraua kasutusiga. Triikraud teavitab puhastamise ja katlakivi eemaldamise vajadusest nii tule kui ka heliga. Kui seade on jahtunud, siis lihtsalt eemaldage funktsiooni Easy De-Calc nupp, laske saastunud vesi ja katlakivi tassi ning valage ära.