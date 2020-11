Ülisuur veepaak tagab pikema kasutusaja

Tänu eriti suurele 2,5 l mahutavusega veepaagile saate triikrauda mugavalt kuni 3 tundi järjest kasutada, ilma et peaksite paaki veega täitma. Paak on läbipaistev, tagades teile 360° vaate, et saaksite lihtsasti jälgida, kui palju vett on auru tõhusaks genereerimiseks alles. Täitmise vajaduse korral on aurugeneraatoriga triikraual suur täiteava, mille kaudu saate triikrauda triikimise ajal mugavalt kraani all täita või siis täitmiseks kannu või pudelit kasutada.