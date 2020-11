Näopuhastusharja harjaste ainulaane koostis

Kõiki VisaPure’i harju iseloomustab ainulaadne viis-ühes harjaste tehnoloogia. Iga harjast on kaks korda rohkem poleeritud ja pehmed siidised otsad libisevad sujuvalt. VisaPure’i harjased on ülipikad, et need oleksid nahal eriti mugavad. Efektiivsuse tagamiseks on VisaPure’i harjased pooridest kuni 3 korda väiksemad ning tugevad harjased töötlevad korraga rohkem poore, tagades puhastades pehme ja luksusliku tunde. Harjased on valmistatud spetsiaalsest vettpidavast materjalist.