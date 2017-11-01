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  • Harjapea eriti tundlikule ja kuivale nahale
  • Harjapea eriti tundlikule ja kuivale nahale
  • Harjapea eriti tundlikule ja kuivale nahale
  • Harjapea eriti tundlikule ja kuivale nahale
  • Harjapea eriti tundlikule ja kuivale nahale
  • Harjapea eriti tundlikule ja kuivale nahale
  • Harjapea eriti tundlikule ja kuivale nahale
  • Harjapea eriti tundlikule ja kuivale nahale

Tootmine lõpetatud

VisaPureÜliõrn puhastav hari

SC5993/00

5
| (13) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Harjapea eriti tundlikule ja kuivale nahale
See hari pakub kõige õrnemat puhastuskogemust ka õrnale nahale. Harjal on pikemad ja pehmemad harjased igapäevaseks eriti õrnaks, aga efektiivseks puhastamiseks, et kaitsta eriti tundlikku ja kuiva nahka.
Kuva kõik eelised

Puhtale ja pehmele nahale

Harjapea eriti tundlikule ja kuivale nahale

  • Õrnale ja kuivale nahale

  • Igapäevaseks kasutamiseks

  • Vahetage välja iga 3 kuu järel

  • Lihtne vahetada

Hari eriti tundlikule ja kuivale nahatüübile

Harjal on ülipehmed harjased, mis tagavad eriti õrna puhastamise ja väiksema nahaärrituse. Harjased on peened, pikemad* ja painduvamad, tagades väiksema nahahõõrdumise, väga pehme tunde ja õrnema puhastamise. Harjaste otsi on kaks korda kauem poleeritud, et need nahal õrnemalt liiguksid. Eriti õrn viis puhta ja terve välimusega naha saavutamiseks.

Tõhustab lemmiknahahooldustoodete imenduvust

Tõhustab lemmiknahahooldustoodete imenduvust

VisaPure'iga puhastamine tähendab, et eemaldate meigijäägid ning tuhmid ja surnud naharakud veelgi põhjalikumalt. Tänu sügavpuhastavale efektile imenduvad teie lemmiknahahooldustooted – nagu kreemid, seerumid ja essentsid – veelgi paremini teie naha sisse.

Näopuhastusharja harjaste ainulaane koostis

Kõiki VisaPure’i harju iseloomustab ainulaadne viis-ühes harjaste tehnoloogia. Iga harjast on kaks korda rohkem poleeritud ja pehmed siidised otsad libisevad sujuvalt. VisaPure’i harjased on ülipikad, et need oleksid nahal eriti mugavad. Efektiivsuse tagamiseks on VisaPure’i harjased pooridest kuni 3 korda väiksemad ning tugevad harjased töötlevad korraga rohkem poore, tagades puhastades pehme ja luksusliku tunde. Harjased on valmistatud spetsiaalsest vettpidavast materjalist.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

13

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

01/11/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

01/11/2017

Polska

Polska

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

18/07/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Działa dokładnie tak, jak powinien

Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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  1. Võrreldes poore sügavpuhastava harjaga