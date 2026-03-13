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Performer Compact Tolmukotiga tolmuimeja
Tootmine lõpetatud
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FC8379/09
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Eco passport Philips Performer Compact Vacuum cleaner with bag - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Performer Compact Vacuum cleaner with bag FC8379/09 - English (US)
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Kus asub Philipsi tolmuimeja mudeli ja seerianumber?
Kuidas puhastada Philipsi tolmuimeja filtrit?
Tolmukott s-bagClassic Long Performance (4 tk)
Tolmukott s-bagAllergiavastased tolmukotid
Minu Philipsi tolmuimeja ei lülitu sisse
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