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Performer Ultimate Tolmukotiga tolmuimeja
Tootmine lõpetatud
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FC8956/09
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EU Declaration of conformity Philips Performer Ultimate Vacuum cleaner with bag FC8956/09 - English (US)
Important Information Manual Philips Performer Ultimate Vacuum cleaner with bag
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Kus asub Philipsi tolmuimeja mudeli ja seerianumber?
Kuidas puhastada Philipsi tolmuimeja filtrit?
s-filter® väljalaskefilter
Tolmukott s-bagClassic Long Performance (4 tk)
Tolmukott s-bagAllergiavastased tolmukotid
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