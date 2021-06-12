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  • Espresso ja kohv ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja kohv ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja kohv ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja kohv ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja kohv ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja kohv ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja kohv ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja kohv ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja kohv ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja kohv ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja kohv ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja kohv ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja kohv ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja kohv ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja kohv ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja kohv ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja kohv ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja kohv ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja kohv ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja kohv ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja kohv ühe nupuvajutusega
  • Espresso ja kohv ühe nupuvajutusega

Tootmine lõpetatud

Philips Saeco InteliaTäisautomaatne espressomasin

HD8751/19

4.3
| (6) Auhinnad | 83% soovitab seda toodet
Espresso ja kohv ühe nupuvajutusega
Ainult Saeco Intelia automaatne espressomasin pakub teile täiuslikku espressokogemust: lihtne kasutada, lihtne kohandada, lihtne puhastada. Valmistage cappuccinot, latte macchiatot, espresso või kuuma vett: kõik on võimalik.
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Keraamilised kohviveskid tagavad parema maitse

Espresso ja kohv ühe nupuvajutusega

  • Valmistab seitset kohvijooki

  • Klassikaline piimavahustaja

  • Must

  • Viieastmeliselt seadistatav kohviveski

Peenhäälestage kohvi rikkalikkust 5-astmeliselt reguleeritavate jahvatitega

Peenhäälestage kohvi rikkalikkust 5-astmeliselt reguleeritavate jahvatitega

Kui teemaks on jahvatuse peenhäälestus, ei pea te selles masinas kunagi pettuma. Erinevad kohvisordid vajavad täieliku maitse avamiseks erineval tasemel jahvatamist. Niisiis võimaldab see masin viieastmelist jahvatuse reguleerimist - täiusliku espresso peeneimast segust kuni kergema kohvi jämedaima seguni.

Saavutage maksimaalne maitse tänu 100%-liselt keraamilistele kohviveskitele

Saavutage maksimaalne maitse tänu 100%-liselt keraamilistele kohviveskitele

Tugevad 100%-liselt keraamilised kohviveskid tagavad pikkadeks aastateks täiuslikud kohvinaudingud. Keraamiline materjal tagab ideaalse jahvatuse, mis omakorda hoolitseb selle eest, et vesi voolab ühtlaselt läbi kohvi, tuues kohviubadest välja parima. Ja veel, erinevalt teistest n-ö tavalistest kohviveskitest, ei lase keraamiline materjal kohvil üle kuumeneda ja kõrbenud maitset omandada.

Täielikult eemaldatavat kohvivalmistusliidest saab puhastada ühe hetkega

Täielikult eemaldatavat kohvivalmistusliidest saab puhastada ühe hetkega

Tõhusus ja kasutuslihtsus olid need märksõnad, mis inspireerisid Saecot leiutama esimest kohvivalmistusliidest 30 aastat tagasi. Ja inspireeriv ja võimas on see tehnoloogia ka täna. Nagu ikka, on puhastamine ülilihtne - lihtsalt eemaldage liides ja peske seda mõne hetke vältel kraani all. Ja siis pange liides sama kerge vaevaga tagasi.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

6

Auhinnad

83%

soovitab seda toodet

2
1

12/06/2021

България

България

Чудесен продукт

Уникална машина. Все още я използвам. Повече от 3 години.

Positiivsed omadused

Всичко си прави сама

Negatiivsed omadused

Нещо не можах да използвам функцията за правене на кафе с мляно такова

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Intelia HD8751/19 Aвтоматична кафемашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Intelia HD8751/19 Aвтоматична кафемашина

06/12/2014

Česká republika

Česká republika

100% funkční kávovar

Je to můj první plně automatický kávovar a jsem nadmíru spokojen. Díky displayi nemusím nic hlídat. Vše co je potřeba dělat se zobrazuje a provádí vás vždy celým procesem. Nenáročný na obsluhu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Intelia HD8751/19 Automatický kávovar

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Intelia HD8751/19 Automatický kávovar

17/09/2013

Česká republika

Česká republika

Kávovar je skvělý, káva s jemnou pěnou vynikající.

Vyzkoušela jsem už spoustu druhů kávy a jedna lepší než druhá. Ráda piju silnou kávu v malém množství. Když na ni dostanu chuť, trvá to jen chvilinku a už mně voní u nosu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Intelia HD8751/11 Super-automatic espresso machine

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Intelia HD8751/11 Super-automatic espresso machine

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.