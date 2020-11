Lihtne raseerimispeade vahetamine

1. Avage raseerija vajutades nuppu "release"; 2. eemaldage fiksaator, pöörates lukku vastupäeva; 3. võtke vanad raseerimispead välja ja asendage need ettevaatlikult uutega; kontrollige, et uued raseerimispead on vanadega võrreldes täpselt samas asendis; 4. pange fiksaator oma kohale, keerates selleks lukku päripäeva; 5. kui olete raseerimispea õigesti paigaldanud, kuulete, kuidas see klõpsatusega õigele kohale asetub.