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Performer Expert Tolmukotiga tolmuimeja

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Performer ExpertTolmukotiga tolmuimeja

FC8722/09

Performer Expert Tolmukotiga tolmuimeja

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Eco passport Philips EasyClean Bagless vacuum cleaner - English (US)

  • PDF fail, 183 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Performer Expert Vacuum cleaner with bag FC8722/09 - English (US)

  • PDF fail, 1.3 MB
  • 13 March 2026

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