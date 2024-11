Alati õige kangusega tassitäis kohvi ja seda olenemata kasutatavatest ubadest

Gusto Perfetto on iseõppiv tehnoloogia, mis jälgib regulaarselt teie poolt jookide valmistamiseks kasutatavaid ube. Kui see tuvastab kasutatavate ubade muutuse, reguleerib see automaatselt kohvivalmistuskambris annustamist, et tagada alati suurepärane tulemus.